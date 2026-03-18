Tragsa aporta al Supremo una auditoría que atribuye a la "presión" de Adif la falta de control sobre las ausencias de la pareja de Ábalos

La empresa pública Tragsa ha remitido al Tribunal Supremo el resultado de dos investigaciones internas que atribuyen a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez (que fue pareja del exministro Ábalos) en su puesto de trabajo en esta entidad, donde fue contratada en relación con un encargo del Administrador de Infraestructuras ferroviarias. Cubrió este puesto entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO ha sido aportada al Tribunal Supremo de cara al juicio que se celebrará a partir del próximo 7 de abril contra Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por el 'pelotazo' en los contratos de compra de mascarillas para el Ministerio de Transporte a cambio de dádivas como fueron los "enchufes" a la mujer que fue pareja del primero tanto en Tragsa como en Adif.

Jésica Rodríguez. / EP

Tragsa ha aportado una abundantísima documentación al Supremo en relación con la contratación de Jésica Rodríguez, entre la que figuran los correos electrónicos de su superior en los que les señalaba a quién dirigirse durante sus vacaciones, o en los que pedía que a los que se hubieran incorporado entonces grabaran sus partes de horarios del mes para que él pudiera revisarlos. Los correos aparecen firmados por Pablo Boticario Galavis, jefe del Departamento Desarrollo Rural y Política Forestal de la Gerencia de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Grupo Tragsa-Sepi.

Entrevistas suspendidas

En uno de los documentos aportados, de 522 páginas, consta que en febrero de 2022 se establecieron "medidas excepcionales" por las que se suspendieron las entrevistas para cubrir las vacantes de carácter temporal. La empresa también ha incluido entre la documentación remitida al alto tribunal el código ético de la compañía y sus protocolos de protección de datos.

Entre los correos remitidos también figura los que se cruzaron dentro de la empresa una vez que ya había estallado el caso Koldo. En ellos, el superior de Jésica Rodríguez afirma que revisaba los partes de todas las personas que debía supervisar, incluida ella, pero dice ignorar "ni de ella ni de ningún otro", si "los grababa ella o le pasó su usuario y contraseña a otra persona de Adif o donde fuera para hacerlo".