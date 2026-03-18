Junqueras retira el IRPF como línea roja para los presupuestos y pacta más de 5.000 millones extra para la Generalitat

Retirados los presupuestos por parte del Govern tras un acuerdo con ERC, el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles que su partido avalará un suplemento de crédito para la Generalitat de entre 5.000 y 6000 millones para compensar la falta de cuentas. Este suplemento servirá para ganar tiempo para que el president Illa y Esquerra puedan reiniciar la negociación para, esta vez sí, intentar tener unas nuevas cuentas en vigor antes del 31 de julio. La gran novedad de cara a esta nueva negociación es que ERC ya no fija la recaudación del IRPF como condición 'sine quan non' para dar su 'sí'.

Junqueras ha intentado explicarse en una comparecencia desde la sede de su partido. Allí ha dicho que el "IRPF será una cuestión muy importante" en la nueva negociación, pero ha esquivado situarlo como condición indispensable ante las preguntas de los periodistas. "Si el Govern tiene una alternativa que cree que es mejor, que la presente y ya lo negociaremos", ha añadido Junqueras.

No queríamos aprobar unos presupuestos que se habían presentado de manera unilateral y sin haberlos pactado Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Su idea sigue siento que Catalunya pueda recaudar este impuesto, como se fijó en los acuerdos de investidura, pero no ha querido que vuelva a condicionar toda la negociación de nuevo. Fuentes de ERC avisan que cualquier alternativa al IRPF la tendrán que estudiar a fondo: "Nos tendrán que convencer que tienen una propuesta aún mejor. Y si no, no habrá acuerdo". "Los presupuestos se negocian, no se imponen. Nosotros siempre lo negociamos todo y evaluaremos la propuesta final en su conjunto. Si hay una propuesta aún mejor, la estudiaremos", concluyen.

¿Qué puede ofrecer el Govern para que ERC se olvide del IRPF? No ha quedado claro. La única certeza hoy es que las dos partes han ganado tiempo para encontrar una solución. Han ganado, concretamente, cuatro meses, ya que el compromiso es intentar aprobar las nuevas cuentas antes de que acaba el período de sesiones en el Parlament. Eso es el 31 de julio.

De aquí al 31 de julio los republicanos cuentan con algunos elementos a favor para pensar que, ahora sí, pueden arrancar de los socialistas algunos avances en relación a este impuesto. El principal, que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejará el Gobierno para ser candidata socialista a las elecciones de Andalucía. Montero ha sido la gran opositora a conceder cualquier avance a esta cuestión. Además, ERC tiene desde hoy por escrito que el Govern se compromete a "hacer efectivos los pactos de investidura", es decir, a cumplir con el IRPF.

Nuevos recursos para la Generalitat

Junqueras también ha aprovechado su comparecencia para celebrar que Illa haya retirado las cuentas que había presentado de forma unilateral. Es lo que pedía ERC desde hacía días. "El Govern retira los presupuestos por primera vez en la historia del país y acepta un suplemento que tiene que servir para el buen funcionamiento del Govern", ha dicho. Unos presupuestos, que ha criticado, había presentado de forma "unilateral" y sin consenso con los republicanos.

El líder de ERC también ha sido el encargado de anunciar que el suplemento de crédito oscilará entre los 5.000 y los 6.000 millones. Un dinero que tiene que servir para dotar de más recursos la Generalitat, ya que actualmente funciona con unas cuentas prorrogadas de 2023 que están desfasadas. Esta inyección de recursos extra se dedicarán, entre otras cosas, a afrontar las consecuencias que está teniendo para la economía catalana la guerra de Irán que, entre otras cosas, ha encarecido el precio de la energía.

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Escuchadas las dos partes, ERC y Govern, lo que se desprende es que han decidido hacer un 'reset' tras semanas de bloqueo. Illa retira las cuentas como quería Junqueras, y Junqueras rebaja su insistencia con el IRPF como quería Illa. A partir de aquí, ganan cuatro meses para intentar negociar unos presupuestos como querían las dos partes y alejar definitivamente unas elecciones anticipadas.