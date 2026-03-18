El pacto entre Illa y Junqueras sobre los presupuestos: 'ni para ti ni para mí, para los dos'

El president Salvador Illa no quería arriesgarse a una derrota parlamentaria con lo que sigue siendo la principal ley que debe sacar adelante el Govern: la de presupuestos. Lidera un Govern que pretende ser ejemplo de gestión y estabilidad, por lo que no podía permitirse un batacazo de estas características a cargo de su principal socio de la legislatura, ERC. Pero Oriol Junqueras tampoco iba a dar su brazo a torcer tras haber situado una línea roja que no podía satisfacer Illa y ante sobre la que el PSOE no se ha movido un ápice. El pacto alcanzado para dar aire a la negociación de las cuentas, por el que el Govern retira los presupuestos del Parlament y Esquerra avala un suplemento de crédito de más de 5.000 millones, es un acuerdo de estabilidad sobre unos presupuestos de legislatura en el que los dos ceden para ganar ambos.

A nadie se le escapa que la retirada de los presupuestos parte de un error de cálculo y de la presión negociadora. Illa decidió aprobar el proyecto en el Consell Executiu el pasado 27 de febrero después de que Junqueras levantara el veto a las cifras al no lograr las garantías suficientes del Gobierno con la recaudación del IRPF. La reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa el 23 de febrero y la disonancia con el relato de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comunicó directamente a Junqueras que no iba a cumplir con el traspaso del tributo echó al traste las expectativas. El jefe del Govern defendía que Catalunya necesitaba unos presupuestos cuanto antes y creía que poner en marcha la cuenta atrás forzaría a ERC a avenirse a su posición.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera d'Economia, Alícia Romero, en el Parlament / Marra Sierra / ACN

Pero el golpe sobre la mesa del president enfadó todavía más a los republicanos, que quedaron atrapados en una condición 'sine qua non' que sabían que no iba a cumplirse antes del 20 de marzo, el plazo para decidir si los presupuestos continuaban su tramitación o caían en saco roto. Aunque Junqueras quería (y sigue queriendo) aprobar los presupuestos, ya que no le favorece la inestabilidad que siempre provoca especulaciones sobre un posible adelanto electoral al que no puede concurrir porque aún no se le ha aplicado la amnistía, dejó claro que no iba a recular, e Illa no pudo convencer al Gobierno en pleno pulso con el PP en las autonomías y con la carrera abierta en Andalucía con Montero como candidata. Esto llevó a un callejón sin salida del que este miércoles han podido salir abriendo un atajo.

Illa y Junqueras se reunieron en el Palau de la Generalitat la noche del martes y pactaron un 'ni para ti ni para mí, para los dos': el president garantizó al líder de ERC que no convocaría elecciones y se abrió a retirar las cuentas, pero, a cambio, le reclamó desprenderse del encaje legal del IRPF como condición indispensable para forjar un acuerdo. El jefe del Govern mantiene que es un acuerdo firmado y que lo cumplirá, como tantos otros, poniendo como ejemplo el modelo de financiación, pero que necesita más tiempo para que así sea. En paralelo, se fortalecerá la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que esté en disposición de asumir el tributo cuando toque, iniciando una gestión compartida como se está haciendo con el impuesto de matriculación, una suerte de prueba piloto que ya está funcionando.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, este miércoles en la sede del partido. / Enric Fontcuberta / EFE

Junqueras aceptó el trato, pero el horizonte se fijó en finales de junio, por mucha prisa que tenga el Govern por sacar adelante las cifras cuanto antes, porque es cuando se prevé que Montero ya esté subida al autobús de campaña, lejos del Ministerio. Ahora bien, quien asuma sus funciones llegará al despacho con esta carpeta sobre la mesa y nada asegura que se comprometa con ello al acceder al cargo.

ERC, a cambio, puede lucir que ha condiconado al Govern y exhibe que la Generalitat no sufrirá problemas de tesorería porque podrá pagar nóminas con los prácticamente 6.000 millones de euros que se aprobarán este jueves en el Consell Executiu. Una cuantía generosa que, a diferencia del año pasado, irá íntegra en un único suplemento de crédito, rebajando así la presión sobre el Executiu y evitando una negociación a trozos.

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Sin líneas rojas, el acuerdo es posible. Ahora hay una vía abierta para negociar los presupuestos y más garantías que antes, ya que ambos se garantizan la estabilidad sin la presión del calendario. Ahora bien, en los dos lados de la mesa son conscientes de que esta es su última oportunidad: el proyecto no puede dilatarse más allá de junio, porque con el tiempo se envenena la confianza sellada el miércoles y porque Illa necesita lucir sus primeros y previsiblemente últimos presupuestos. El próximo año se antoja inhábil para los acuerdos debido a las elecciones municipales y generales, y en 2028 los catalanes volverán a ser llamados a las urnas. Así que la negociación empieza ahora, centrada en lo que sí depende del Govern, y con la vista puesta en unas cuentas de legislatura para los próximos tres años.