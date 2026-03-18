Junts y CUP ponen en duda la "estabilidad" de Illa tras la retirada de los presupuestos: "Ha vuelto el fracaso del Dragon Khan"

El pacto entre el PSC y ERC para dar más tiempo a la negociación de los presupuestos de la Generalitat ha evitado una importante derrota parlamentaria del Govern este viernes, pero no ha impedido que Junts y la CUP aprovecharan la ocasión para hurgar en la herida. Durante la sesión de control al president de este miércoles en el Parlament, que se ha celebrado excepcionalmente más tarde del horario habitual, los posconvergentes han tachado la retirada de las cuentas de "espectáculo" del Govern y han acusado a Salvador Illa de "irresponsable". "Ha vuelto el fracaso de Dragon Khan", ha afirmado la líder del grupo parlamentario, Mònica Sales, haciendo referencia al primer tripartito de Pasqual Maragall.

La posconvergente ha criticado la gestión del Govern de algunas de las últimas crisis a las que ha tenido que hacer frente, como la protesta de docentes, médicos y agricultores; al tiempo que ha criticado la política fiscal del Executiu y le ha acusado de haber "jugado con el sufrimiento y las angustias" de los funcionarios con sus avisos de que estaban en riesgo las nóminas. "Tiene la oportunidad de rectificar por el bien del país, rectifique", ha zanjado la presidenta de Junts en la Cámara catalana. Illa, por su parte, ha achacado "falta de sentido de país" y les ha pedido al partido que se dedique a hacer una "mejor oposición". Sales ha replicado que no está "en condiciones de dar lecciones" y le ha exigido que no "centrifugar responsabilidades".

En una línea similar se ha expresado la CUP, que ha advertido al president que no puede "presumir" de "estabilidad" ni de "responsabilidad" cuando el Executiu se ve obligado a retirar las cuentas "para evitar un ridículo mayúsculo". "¿Una retirada a tiempo es una victoria?", ha preguntado el diputado Xavier Pellicer. PP, Vox y Aliança no han mencionado las cuentas, pero el partido de extrema derecha liderado por Ignacio Garriga ya había pedido un avance electoral minutos antes de empezar la sesión.

Pero la sesión también ha servido para escenificar la tregua entre socialistas y republicanos. El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se citaron este martes por la tarde, tras una jornada maratoniana de negociaciones, para buscar una salida al bloqueo antes de que el viernes el Parlament afrontara la primera votación de las cuentas. "Hoy nos damos tiempo. Sin renuncias, pero si es necesario adaptándonos y siendo flexibles en la implementación de los acuerdos", ha asegurado el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha agradecido el "gesto" del Govern de retirar el proyecto de presupuestos y ha tendido la mano a Illa para "hacer llegar los recursos necesarios" a la ciudadanía, como se ha mostrado con el acuerdo para el suplemento de crédito que el Executiu prevé aprobar este jueves.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera d'Economia, Alícia Romero, en el Parlament / Marra Sierra / ACN

Los republicanos llevaban días pidiendo al Govern que renunciara a la tramitación del proyecto, aprobado en el Consell Executiu antes cerrar un pacto con ellos, y finalmente han conseguido su propósito. No obstante, de cara a la nueva negociación que debe empezar a partir de ahora, ERC ya no fija la recaudación del IRPF como condición 'sine quan non' para dar su 'sí', como había sucedido hasta ahora. Así lo ha verbalizado Junqueras en una rueda de prensa anterior al inicio de la sesión plenaria, en la que ha instado al Govern a presentar una "alternativa". Aún así, dentro del hemiciclo, Jové ha recordado que su partido se ha resistido a dar su apoyo a las cuentas públicas al no ver avances en la garantía de que Catalunya pueda recaudar el IRPF y ha avisado de que, "pese a las presiones", la formación mantendrá el "cumplimiento de lo acordado" para sentarse a negociar otros presupuestos.

"La tramitación no podía seguir sin aquello que le pedimos: un gesto claro en el traspaso del IRPF; presentaron los presupuestos sin acuerdo, estresando el calendario e imponiendo una cuenta atrás que nos ha complicado la vida a todos", le ha reprochado el diputado de ERC al president. "No es un capricho ni un chantaje de ERC", ha zanjado Jové. Por su parte, Illa ha exhibido, de nuevo, su compromiso con cumplir los acuerdos sellados con ERC. "Me gusta acabar el camino con quien lo empiezo [...] cumpliremos los acuerdos juntos", ha apuntado, refiriéndose también a sus otros socios, los Comuns. El president ha pedido asimismo un "marco de estabilidad" y “responsabilidad” para Catalunya, algo que, de momento, podrá lograr con la inyección de recursos anunciada. "Hemos ganado todos con el suplemento de crédito".

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Una votación fallida de las cuentas el próximo viernes hubiera dejado muy tocada la legislatura. Pere Aragonès y Carles Puigdemont se encontraron en una situación similar durante sus mandatos y, aunque por reglamento no hay obligación de tomar ninguna medida al respecto, el primero resolvió el impasse con una convocatoria anticipada de elecciones y el segundo con una cuestión de confianza. Para Illa los presupuestos de 2026 son muy importantes porque son sus primeros como president y, muy probablemente, los últimos de este mandato. El próximo año hay elecciones municipales y deben celebrarse también generales si no hay un adelanto antes, por lo que será mu difícil alcanzar un acuerdo de esta índole en plena batalla electoral, y en 2028 deben llamarse de nuevo los catalanes a las urnas.