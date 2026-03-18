Junts llevará a los tribunales a Renfe y Adif por el accidente de Gelida si el Govern no lo hace antes del 18 de junio

Junts ha anunciado este miércoles que llevará a los tribunales a Renfe y Adif por responsabilidades civiles y penales por el accidente de Gelida, en el que murió un maquinista en prácticas, si el Govern no lo hace antes del 18 de junio. El portavoz posconvergente, Salvador Vergés, lo ha explicado en la sesión de control a la consellera Sílvia Paneque, tras constatar, ha dicho, que el Executiu no tiene intención de denunciar a ambas compañías, responsables de la infraestructura donde se produjo el accidente. Todo ello pese a que las investigaciones apuntan a la caída de un muro de la AP-7, dependiente del Ministerio de Transportes, como origen del siniestro. "Junts respeta el mandato parlamentario y, si no lo hace antes del 18 de junio, que es el límite que tiene, lo haremos nosotros", ha declarado Vergés.

El portavoz de Junts se ha acogido a la moción de su formación que el Parlament aprobó el 12 de febrero, en la que se exigía al Govern que denunciara a Adif y Renfe "por responsabilidades civiles y penales", tanto por la muerte del conductor, como por los problemas de movilidad derivados de ese accidente. Este punto se aprobó con el voto a favor de Vox, CUP y Aliança Catalana, el 'no' de PSC-Units y Comuns y la abstención de ERC y PP. Según el reglamento del Parlament, el Govern tiene un plazo de cuatro meses para rendir cuentas sobre el cumplimiento de las mociones parlamentarias, que son simbólicas y que, en la mayoría de los casos, se obvian. Por eso, los posconvergentes dan de margen este tiempo al Executiu para mover ficha con la denuncia y, en caso de que no lo haga, lo harán ellos.

Adif y Renfe están matando Catalunya en nombre del Estado, como menos inversión, más accientes y más probabilidad de tener una tragedia Salvador Vergés — Portavoz del grupo parlamentario de Junts

"Adif y Renfe están matando Catalunya en nombre del Estado, como menos inversión, más accientes y más probabilidad de tener una tragedia", ha espetado el portavoz de Junts. Su partido considera que la muerte del maquinista en prácticas podría haberse evitado con las inversiones y el mantenimiento necesarios, un argumento que Vergés ya puso sobre la mesa una semana después del accidente, el 27 de enero, en la Cámara catalana, cuando acusó a ambas compañías de incurrir en un delito "penal y criminal". En ese momento, Junts deslizó que estaba "estudiando" presentar la denuncia por su cuenta, pero optó por llevar antes la moción al Parlament. Una vez aprobado el texto y tras haber interpelado en esta sesión de control a Paneque para que aclarase si el Govern pretende hacerlo, sin obtener respuesta por su parte, Vergés ha avanzado la intención de su partido.

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Usted no puede atender a los trenes porque tiene demasiadas carpetas, cargos y ambición Salvador Vergés — Portavoz del grupo parlamentario de Junts

"De momento debemos lamentar una muerte, pero podrían haber más por descarrilamientos, desprendimientos, incendios o túneles en mal estado", ha reprochado Vergés a la también portavoz del Govern. "Usted no puede atender a los trenes porque tiene demasiadas carpetas, cargos y ambición", ha zanjado, en alusión a la macrocartera de su conselleria, que agrupa Territori, Habitatge i Transició Ecològica, además de asumir la portavocía del Executiu.