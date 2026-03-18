Junts aplaza la investigación contra Toni Comín por acoso a la espera de si asume el acta como eurodiputado en junio

Junts no investigará, al menos hasta junio, las dos denuncias internas cursadas contra el exconseller y eurodiputado electo del partido, Toni Comín. Se trata de las acusaciones de dos exasesores del partido en el Parlamento Europeo, la primera por acoso sexual y psicológico, y la segunda por una agresión física. Los hechos se produjeron en 2024 y se pusieron en conocimiento del partido en enero de 2025. ¿Por qué, entonces, esta tardanza?

El partido prioriza que se resuelva primero la situación judicial de Comín, que sigue a la espera de la aplicación de la ley de amnistía para regresar a Catalunya más de ocho años después del referéndum del 1-O. La razón es que Comín podría recuperar el acta de eurodiputado si consigue volver a España y que, en este caso, se podría iniciar un procedimiento contra él en las instituciones europeas. La previsión del partido es que su regreso se produzca en junio, por lo que en febrero la comisión de garantías de Junts notificó a las partes que se paralizaba hasta entonces el expediente.

La formación recibió la primera de las denuncias en enero del año pasado, pero, poco después, el denunciante pidió esperar a la resolución de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo. El informe finalmente emitido en septiembre, al que accedió el diario Ara, asegura que existen "pruebas suficientes" y "testigos creíbles" para sustentar una denuncia por acoso, por lo que la institución pone a su disposición recursos para acudir a la justicia.

Con esta resolución en la mano, el exasesor pidió reactivar el caso contra el exconseller de Salut, al que acusa de tocamientos e insinuaciones, además de interrogatorios sobre su vida sexual y propuestas de tríos con otro hombre. La otra denuncia es por agresión física y solo se cursó internamente. Los hechos se remontan a la noche de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024 en Argelers, cuando Comín habría empujado a una exasesora.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el partido dio traslado de las acusaciones contra el eurodiputado electo, que niega los hechos reportados y asegura tener "pruebas y testigos más que suficientes para demostrar su falsedad". En un comunicado publicado cuando trascendió el informe del Parlamento Europeo, el exconseller aseguró también que se reservaba "el derecho a emprender acciones legales" contra los denunciantes, a los que tachaba de "difamadores".

Hasta junio, cuando los posconvergentes calculan que se sabrá si se inicia algún tipo de investigación europea, el partido no prevé tomar medidas cautelares contra el eurodiputado electo y miembro de la permanente, la versión más reducida de la dirección. La justificación dada por la formación liderada por Carles Puigdemont es que actualmente no hay contacto alguno entre los denunciantes y Comín, ya que este último no puede ejercer como eurodiputado.

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Así pues, de momento, los posconvergentes no tomarán ninguna decisión a la espera de si lo hace la Eurocámara, antes de verano. Si no lo hace, la previsión es que tomen cartas en el asunto, lo que implicaría una instrucción del caso con declaraciones del denunciado, los denunciantes y los posibles testigos.