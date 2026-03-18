Illa reivindica la "estabilidad" tras retirar los presupuestos: "Hay que actuar unidos y con máxima responsabilidad"

¿Por qué el president Salvador Illa ha optado, finalmente, por retirar los presupuestos y volverlo a intentar en unos meses? En una comparecencia institucional el jefe de la Generalitat ha reivindicado que hay que priorizar la "estabilidad" en un momento marcado por la escalada bélica en Irán y su derivada económica. Ir a una votación fallida de las cuentas el próximo viernes hubiera puesto en riesgo la relación con ERC, siutado en un brete la legislatura y tocado de muerte la posibilidad de contar con unas nuevas cuentas este año porque difícilmente se hubieran reabierto las negociaciones. Así que el president ha decidido tomar una decisión salomónica para darse una segunda oportunidad al escenario que busca: aprobar sus primeros presupuestos y dejar atrás los de 2023, aunque eso suceda meses más tarde de lo que había previsto.

"Hay que actuar unidos y con máxima responsabilidad", ha defendido en un mensaje que no solo pretendía justificar ese movimiento para ganar tiempo, sino también lanzar un mensaje a sus socios de ERC de cara al nuevo plazo de negociación que se abre. "Es hora de que la responsabilidad vaya más allá de la retórica y traducirla en hechos y soluciones", ha afirmado. Una manera de decir que no basta con defender verbalmente que hacen falta los presupuestos, sino que hay que generar las condiciones para que sean una realidad y hacerlo, además, con una "mayoría progresista" que debe preservarse durante todo el mandato.

El acuerdo con los Comuns, ha aclarado, se mantendrá de forma intacto, así como todas las medidas selladas con sindicatos y patronales, mientras que este jueves el Consell Executiu se reunirá de forma extraordinaria para aprobar el suplemento de crédito que permitirá salvar las tensiones de tesorería de la Generalitat mientras no se aprueban nuevas cuentas.

El president no ha mencionado explícitamente la retirada de los presupuestos que debían votarse este viernes para iniciar su tramitación, la primera vez, por cierto, que se da esta circunstancia en el Parlament. Pero sí que ha argumentado que el proyecto que presentó hace dos semanas debe estar "actualizado" para que se ajuste a la "nueva realidad" que se ha derivado de la guerra de Irán, con un impacto económico que ya hace mella en la economía de los ciudadanos. "Este es un escenario de riesgo que no podemos ignorar", ha reclamado. Ante este contexto, ha abogado por tejer "acuerdos amplios y duraderos" para blindar tanto la economía como las políticas sociales.

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"No nos podemos permitir el lujo de poner en riesgo el escudo social que las familias, los trabajadores y las empresas necesitan", ha sentenciado, además de enumerar los grandes retos que afronta Catalunya como el del acceso a la vivienda, la mejora de las infraestructuras o los recursos que necesita la educación y la sanidad. Illa ha revindicado el esfuerzo hecho hasta ahora por su ejecutivo y ha prometido "intensificar negociaciones" poniendo en valor que ha respetado los "tiempos" de sus socios. Una manera de remarcar que ha accedido a conceder más tiempo a ERC y que, ante eso, espera que haya una reciprocidad cuando los presupuestos vuelvan por segunda vez al Parlament.