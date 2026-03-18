El Govern de Illa presentará el viernes medidas "graduales y flexibles" para contener el impacto de la guerra en Oriente Próximo

El Govern dará a conocer el viernes el paquete de medidas que se activarán desde la Generalitat para amortiguar el impacto económico que la escalada bélica en Oriente Próximo está teniendo en los bolsillos de los catalanes. Durante la sesión de control en el Parlament, el president Salvador Illa ha anticipado que serán ayudas "graduales" y "flexibles" en función de la duración y la afectación que tenga el conflicto, y también "complementarias" a las que apruebe el jueves el Consejo Europeo y el Gobierno de Pedro Sánchez el próximo viernes.

El objetivo, ha explicado Illa, es "proteger a los trabajadores, las familias y el tejido productivo" con medidas "lo más consensuadas posibles", además de explicar que el llamado escudo social se ha diseñado tras recabar la semana pasada las propuestas que hicieron los grupos que asistieron a la cumbre convocada en la Generalitat -todos, a excepción de Vox y Aliança Catalana-. El president ha asegurado también que habrá que combinar medidas de carácter "coyuntural" con otras de carácter "más estructural", por ejemplo en materia de transición energética. "La guerra nos obliga a reflexionar", ha dejado caer.

El paquete de actuaciones que se anuncie el viernes se pondrán en marcha "lo más pronto posible", previsiblemente a partir de la reunión del Consell Executiu del martes que viene. Precisamente, parte de la oposición criticó la semana pasada que el Govern no concretara ninguna de las medidas que impulsaría con el argumento de que primero tenía que escuchar a los grupos y calibrar la duración que puede tener el conflicto y conocer la respuesta europea y estatal.

Exigencia de los Comuns

Han sido los Comuns quienes han urgido al president a activar ya el paquete de medidas para paliar la inflación que está haciendo mella también en Catalunya. "Catalunya no puede quedar atrás", ha pedido la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha insistido en que hay que fiscalizar desde Consum que "no se especule con los precios", avanzar en energías renovables para no depender de combustibles fósiles y que las medidas a las empresas estén vinculadas a mantener los puestos de trabajo.

También ha aprovechado la ocasión para cargar contra la rebaja fiscal que exigen partidos como Junts y el PP, que han planteado de nuevo poner fin al impuesto de sucesiones. "Son 1.000 millones de euros al año más necesarios para el escudo social", ha hecho hincapié.