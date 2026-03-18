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Política catalana

Presupuestos de la Generalitat y el pleno del Parlament, en directo | Última hora de las comparecencias de Salvador Illa y Oriol Junqueras

Sara González

Quim Bertomeu

Gisela Boada

Júlia Regué

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El Parlament de Catalunya aborda unos días cruciales para decidir si habrá unos nuevos presupuestos de la Generalitat. El president Salvador Illa comparece este miércoles en la Cámara por partida doble. Por la mañana tendrá lugar el pleno rutinario y por la tarde el jefe del Govern volverá a tomar la palabra para dar cuenta de la gestión de su Ejecutivo en cuestiones como la crisis de Rodalies y las huelgas en diferentes sectores, como el de la enseñanza y el de la salud.

Este mismo miércoles, Govern y ERC han llegado a un acuerdo para seguir negociando los presupuestos, según el cuál las dos formaciones se dan más tiempo. El Govern retirará las cuentas del Parlament y ERC apoyará un suplemento de crédito para garantizar los pagos de la Generalitat.

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