Presupuestos de la Generalitat y el pleno del Parlament, en directo | Última hora de las comparecencias de Salvador Illa y Oriol Junqueras

El Parlament de Catalunya aborda unos días cruciales para decidir si habrá unos nuevos presupuestos de la Generalitat. El president Salvador Illa comparece este miércoles en la Cámara por partida doble. Por la mañana tendrá lugar el pleno rutinario y por la tarde el jefe del Govern volverá a tomar la palabra para dar cuenta de la gestión de su Ejecutivo en cuestiones como la crisis de Rodalies y las huelgas en diferentes sectores, como el de la enseñanza y el de la salud.

Este mismo miércoles, Govern y ERC han llegado a un acuerdo para seguir negociando los presupuestos, según el cuál las dos formaciones se dan más tiempo. El Govern retirará las cuentas del Parlament y ERC apoyará un suplemento de crédito para garantizar los pagos de la Generalitat.

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Gabriel Ubieto El Govern podrá recuperar hasta 7.600 millones de euros para evitar tensiones de tesorería tras retirar sus presupuestos El PSC y ERC pactan activar de manera inmediata el mecanismo de los suplementos de crédito y fintar los problemas para pagar facturas que tendría la Generalitat a partir de mayo

Sara González El Govern retira los presupuestos para seguir negociando y ERC apoyará una inyección de recursos para dar estabilidad El president de la Generalitat, Salvador Illa, retira los presupuestos que tenían que votarse el viernes en el Parlament para dar más margen a la negociación con ERC. Así lo ha decidido tras una reunión con Oriol Junqueras este miércoles por la noche para desencallar la situación. A su vez, el líder de los republicanos se ha comprometido a garantizar el apoyo a un suplemento de crédito para evitar las tensiones de tesorería hasta que las cuentas se aprueben, previsiblemente, antes del verano.

Júlia Regué Illa y Junqueras comparecerán Illa comparecerá a las 09.00 en una declaración institucional y Junqueras a las 10.00.

Júlia Regué Govern y ERC se dan más tiempo para negociar El Govern y ERC han llegado a un acuerdo para seguir negociando los presupuestos según el cuál las dos formaciones se dan más tiempo. El Govern retirará las cuentas del Parlament y ERC apoyará un suplemento de crédito para garantizar los pagos de la Generalitat.

Foco en el Parlament El president Salvador Illa comparece este miércoles en la Cámara por partida doble. Por la mañana tendrá lugar el pleno rutinario y por la tarde el jefe del Govern volverá a tomar la palabra para dar cuenta de la gestión de su Ejecutivo en cuestiones como la crisis de Rodalies y las huelgas en diferentes sectores, como el de la enseñanza y el de la salud.