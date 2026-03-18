Los Comuns exigen al Govern renegociar el pacto de presupuestos

Los Comuns ya se habían adelantado a un posible fracaso de los presupuestos, como se ha materializado este miércoles con la retirada del proyecto de ley por parte del Govern, y han pactado con Salvador Illa que todos los acuerdos sellados para garantizar sus seis votos del bloque de investidura se incluyan en el suplemento de crédito que el Executiu aprobará el jueves. Son, por ejemplo, las ayudas al alquiler, las becas para los comedores escolares, el refuerzo de la plantilla educativa o duplicar la inversión en la ley de barrios.

Ambas partes llegaron a un acuerdo para dar luz verde a estas cuentas públicas hace justo un mes, pero el contexto internacional, marcado por la guerra de Irán, ha cambiado y también sus exigencias a unos futuros presupuestos, que el Govern mantiene que quiere presentar. Por ello, los Comuns, además de exigir que todos estos acuerdos se incluyan en el suplemento de crédito como condición para dar su 'sí' a esta inyección de recursos, reclaman a Illa "actualizar" su pacto de cara a unos nuevos presupuestos que, según PSC y ERC, se prevén aprobar antes de verano.

"Presupuestos de investidura"

El partido liderado por Albiach en el Parlament no solo considera que la inflación derivada del contexto bélico requiere una renegociación, sino que el hecho de que los presupuestos de 2026 lleguen tan tarde los convierte directamente en unos "presupuestos de investidura", por lo que ven necesario incluir "medidas para 2026 y 2027". "Si finalmente hay acuerdo, no serán presupuestos de 2026, serán de investidura", ha declarado en una rueda de prensa en el Parlament.

El president Salvador Illa, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, en el Palau de la Generalitat. / Jordi Borràs / ACN

Para los Comuns, el anuncio de la retirada del proyecto de presupuestos, fruto de la falta de apoyos por parte de ERC, "no es una buena noticia", aunque Albiach ha reconocido que "no es la peor". "Van tarde y no hay nada garantizado; todo son futuribles y da una imagen de debilidad en el bloque de investidura, pero por lo menos no se ha roto nada", ha añadido. Un escenario, ha lamentado Albiach, que puede desgastar a los votantes. "Hace que la gente se canse y se pregunte por qué vale la pena votar", ha apuntado, tras tildar de "espectáculo" la puesta en escena del Executiu y ERC en estos últimos días de negociación.

"Los líos entre el Govern y ERC me interesan más bien poco, lo que quiero son soluciones", se ha sincerado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, que sí ha pedido a ambas partes que trabajen para que Catalunya tenga, "como mínimo", unos presupuestos en esta legislatura que den estabilidad y recursos suficientes para el día a día de los catalanes.

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De momento, en las filas de los Comuns ven con buenos ojos que el Govern apruebe un suplemento de crédito esta semana. Albiach no ha querido detallar las cifras de esta inyección de recursos y se ha mantenido al margen, pero sí ha asegurado que "el 100% de los acuerdos [con su formación] están incluidos". Tampoco ha querido avanzar qué pondrán encima de la mesa para negociar los presupuestos que el Executiu quiere aprobar antes de verano.