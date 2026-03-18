Illa defiende que Catalunya "avanza" ante una oposición que le culpa de un "caos permanente"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido al paso este miércoles de una oposición que dibuja una Catalunya "colapsada" y sometida a un "caos permanente". Durante su comparecencia en el pleno del Parlament, a petición de Junts, Illa ha rechazado los discursos "derrotistas" poniendo en valor el buen estado de la economía catalana e incidiendo en que "todo gobierno hace cosas buenas y todo gobierno comete errores".

A su juicio, Catalunya "avanza" y "no se puede hablar de un país colapsado, ya que tiene bases sólidas y buenos fundamentos para aprovechar sus oportunidades". En esta dirección, ha advertido de que "una sociedad fracturada no tiene futuro" y de que hay que garantizar el derecho a una vivienda digna, siendo una de las principales preocupaciones del Govern: "Nadie hace más en vivienda, ni en España ni en Europa, que Catalunya. No nos quedaremos esperando que el mercado lo solucione todo", ha espetado, al tiempo que ha reconocido que el servicio de Rodalies "no está a la altura de lo que Catalunya merece". "Pero tampoco lo estaba cuando ustedes gobernaban", ha puntualizado.

El president ha sacado pecho del acuerdo para un nuevo modelo de financiación y de las medidas para la regulación de los precios de los alquileres, destacando la "orientación reformista de las políticas públicas", y fijándose como reto avanzar en seguridad, infraestructuras y movilidad, y educación, en una semana marcada por la huelga de docentes. "No hago un discurso triunfalista, pero Catalunya no se puede permitir un discurso derrotista. Quedan muchas cosas por hacer, pero hay bases sólidas y el Govern tiene el rumbo adecuado para avanzar en esta dirección", ha remachado.

Illa ha agradecido a ERC y a los Comuns su papel como socios, mientras que, dirigiéndose a Junts, ha deslizado: "Creo que se equivocan, no son objetivos. La situación del país no es como la dibujan".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament. / Lorena Sopêna / Europa Press

La presidenta de Junts en la Cámara catalana, Mònica Sales, ha insistido en el "colapso" de Catalunya y le ha acusado de vivir instalado en la propaganda y de no actuar ante los problemas: "La realidad pone al descubierto el fracaso del Govern [...] El Ejecutivo ha instalado Catalunya en el caos permanente", ha espetado. Sales ha hurgado en que el Executiu ha tardado "un año y medio en presentar sus primeros presupuestos" y que los ha tenido que retirar al cabo de 20 días, al tiempo que le ha afeado la gestión de los trenes, de la peste porcina africana y de las manifestaciones de los docentes. "El foco ya no está en una Conselleria en concreto o en una crisis puntual, sino en la totalidad de su Govern, sin excepciones", ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, le ha pedido que cumpla lo acordado con ERC en materia de IRPF para poder "acompañar y hacer posible la concreción de estos compromisos" en unas nuevas cuentas públicas, justo después de que Illa haya retirado las cuentas a cambio de dar aire a la negociación y de un suplemento de crédito de más de 5.000 millones de euros. "No vuelva a cometer el mismo error", le ha dicho sobre la posibilidad de presentar unos presupuestos sin contar con el apoyo de ERC, algo a lo que Illa suele responder que él sí apoyó las cifras de los republicanos cuando gobernaban. "Una cosa es condicionar una negociación para poder gestionar el IRPF y otra, bien diferente, es condicionar unos presupuestos a un casino, a una autopista o a una ampliación" del aeropuerto", ha deslizado, sobre el veto de los Comuns a las cuentas de Pere Aragonès que terminó con un adelanto electoral.

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Tampoco el PP ha aflojado en las críticas. El presidente del partido en la Cámara, Alejandro Fernández, ha avisado a Illa de que "para engañar en junio a los andaluces, primero tienen que engañar a los catalanes y viceversa", en relación a la posibilidad de que los presupuestos se acuerden antes de verano porque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no estará en el cargo porque será candidata en Andalucía. "Me sorprende la ligereza y desfachatez con la que van contando que no pueden enviar a las urnas andaluzas a la ministra con un acuerdo presupuestario aquí; luego dicen que son los demás los que creamos conflictos entre territorios. No podrán engañar a todo el mundo a la vez", ha sostenido, y ha rematado: "Le pido y le ruego que no vuelva a repetir lo de retirar unos presupuestos, se lo pido por estabilidad y responsabilidad; por ahí no paso".