El Parlamento Europeo avala la denuncia por acoso de un exasesor de Junts contra Toni Comín

El Parlamento Europeo considera que hay "pruebas suficientes" para denunciar al exconseller Toni Comín de acoso sexual y psicológico. El informe de los servicios de la Eurocámara, según ha avanzado el diario Ara, considera que hay "testigos creíbles" que avalan la versión del denunciante, un exasistente de Carles Puigdemont en las instituciones europeas durante la pasada legislatura, y que algunas actitudes del ahora eurodiputado electo "podrían considerarse acoso" de acuerdo con las normas comunitarias.

Comín, por su parte, niega las acusaciones y asegura que se trata de un documento "absolutamente preliminar", dictado "sin un proceso de contradicción de las partes". El exconseller asegura que el Parlamento Europeo no le ha comunicado ninguna resolución y que tampoco le ha citado para declarar, ya que afirma que la institución "nunca ha abierto un procedimiento de instrucción". Comín asegura tener "pruebas y testigos más que suficientes para demostrar su falsedad" y advierte que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra las personas que están denunciando", ya que considera que lo hacen para "difamar".

Junts, por su parte, también anunció una investigación interna, cuyo resultado sigue siendo desconocido más de un año de la denuncia. Fuentes del partido aseguran que el caso aún está "tramitándose" en la comisión de garantías de la formación y apuntan que "cuando se adopte una resolución se comunicará".

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El exasesor de Junts le acusa de tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa y propuestas de tríos con otro hombre. La denuncia se conoció a finales de enero de 2025, pocos días antes de las elecciones del Consell de la República. En aquel momento, también se acusó a Comín de irregularidades en la gestión de las cuentas de la entidad. Comín se presentó como candidato a la presidencia, pero no salió elegido.