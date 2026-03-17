Junts y la CUP critican a Illa por la incertidumbre sobre los presupuestos: "Es un vodevil"

La incertidumbre que sobrevuela los presupuestos de la Generalitat de este año ha sido el gran tema de este martes en el Parlament y varios partidos de la oposición han cargado contra el Govern de Salvador Illa. Junts y la CUP, por ejemplo, han lamentado que a estas alturas siga sin estar claro si el Ejecutivo catalán tiene o no los apoyos para que las cuentas superen la primera votación prevista para este viernes.

"Esto es un desaguisado, un vodevil", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de Junts en la Cámara, Salvador Vergés. Para el partido de Carles Puigdemont los problemas que está teniendo el Executiu con las cuentas generan "inestabilidad" en Catalunya" y "hacen perder el tiempo al país". La conclusión de los posconvergentes es que el Govern de Illa, que se reivindicaba como el "de todos" los catalanes, ahora mismo no solo está en franca minoría en el Parlament, sino que además tiene al profesorado protestando en la calle para reclamar mejoras laborales.

Pese a sus críticas, Junts vería como una oportunidad la retirada de las cuentas porque se podrían reformular los números. Así, Vergés ha pedido a la Generalitat que elimine de la ley "las políticas extremas" que se han incluido a petición de los Comuns y que también se incluyan medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Cuando en febrero Illa registró los presupuestos ante la Cámara nadie sabía que Estados Unidos e Israel abrirían un nuevo conflicto en Oriente Próximo que impactaría en toda la economía mundial.

Los diputados de la CUP Xavier Pellicer y Dani Cornellà este martes en los pasillos del Parlament. / Maria Rodriguez Ribalta / ACN

La CUP también ha hurgado en la debilidad que está evidenciando el Govern en los últimos días con sus problemas con las cuentas. El diputado Xavier Pellicer ha constatado que cada vez hay "más dudas e incertidumbres" sobre que Illa consiga sacar adelante la ley. Si no lo consigue, ha considerado que la legislatura entraría "en un punto de no retorno", es decir, que Catalunya viviría bajo una amenaza permanente de elecciones anticipadas para intentar superar la situación de bloqueo actual. También ha acusado a Illa de haber actuado con "arrogancia" prometiendo estabilidad a Catalunya cuando cada vez está "más desestabilizada". La CUP mantiene la enmienda a la totalidad contra los presupuestos que ya anunció hace días.

La petición de los Comuns

Los Comuns se han mostrado más conciliadores con la situación. Este partido ya tiene un acuerdo presupuestario con Illa y ahora espera que el president logre convencer a ERC para que se sume al pacto y las cuentas puedan tener la luz verde del Parlament. El portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid, ha advertido tanto al Govern como a ERC de que sería una "mala idea" aplazar la votación de los presupuestos prevista para el viernes. Su tesis es que hay que aprobarlos cuanto antes para que puedan entrar en vigor. Su temor es que, si se aplazan al verano, algunas mejoras como por ejemplo las relativas a las becas comedor o a la vivienda tengan que dejarse para 2027.

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, este martes en una reunión de la Junta. / ACN

Este martes se ha reunido en el Parlament la Mesa y la Junta de Portavoces, los dos principales órganos que dirigen la institución y regulan los debates. Fuentes parlamentarias aseguran que no tienen ninguna comunicación del Govern que plantee aplazar la votación del viernes o directamente suspenderla porque Illa retire las cuentas. Sin embargo, este martes en los pasillos del Parlament nadie se atrevía a hacer pronósticos. El denominador común en el que coinciden todos los actores políticos es que de hoy al viernes aún pueden pasar muchas cosas.

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Vox es el único partido que este martes se ha atrevido a hacer un vaticinio. Según su portavoz en la Cámara, Joan Garriga, el Govern de Illa y ERC lo tienen todo "pactado" y el desacuerdo actual es un "teatrillo" para dar un poco de suspense al desenlace final. Sea como sea, ha pedido a los socialistas que no accedan a la petición de ERC de ceder la gestión del IRPF a la Generalitat. "Esperamos que el PSOE no se venda una vez más a los separatistas", ha dicho.