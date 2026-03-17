El PP exige una reforma de la financiación municipal y acusa a Sánchez de "castigar" a los ayuntamientos

El PP quiere que la reforma de la financiación autonómica que debe abordarse en el Congreso en los próximos meses vaya en paralelo a una modificación también del sistema municipal. Una amplia representación de alcaldes populares se han citado este martes en Barcelona para denunciar una situación límite y reclamar un cambio en los fondos de los ayuntamientos. "La última gota para colmar el vaso ya ha caído", ha denunciado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "castigar" a los ayuntamientos por ser mayoritariamente liderados por el PP.

Al inicio de la cita, Bendodo ha defendido que los ayuntamientos son la "puerta de entrada" de los ciudadanos y que los consistorios deben tener recursos suficientes para atenderlos, ya que ha recordado que no tienen por qué saber de quién es la competencia. El dirigente popular ha asegurado que no hay ningún "impedimento técnico" para reformar la financiación local y ha acusado al presidente español de no querer abrir esta carpeta por una cuestión "ideológica". "Sánchez solo gobierna para los suyos", ha rematado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, que también ha pedido que los consistorios puedan utilizar los remanentes.

Además, Bendodo ha aprovechado su visita a la capital catalana para lanzar un aviso al president de la Generalitat, Salvador Illa. Según el dirigente del PP, Sánchez es un "activo tóxico" y haría bien Illa de no "juntarse mucho a él". "Todo lo que toca es una ruina", ha sentenciado.

La Barcelona del 92

Pero el acto que ha tenido lugar en un local de Poblenou también ha servido a Daniel Sirera para reafirmarse como candidato del PP en Barcelona en 2027. Sirera ha cargado duramente contra el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y le ha acusado de trabajar únicamente "para él y para su partido". "Solo quiere contentar a Illa y a Sánchez, no molestarlos en absoluto", ha sentenciado, al tiempo que le ha acusado de actuar como "gestor de los intereses del sanchismo en Barcelona".

Sirera también ha aprovechado su intervención para ensalzar al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y el de Madrid, José Luis Almeida, que posteriormente han participado en una mesa redonda con otros alcaldes populares. El concejal barcelonés ha sostenido que Almeida ha convertido Madrid "en la Barcelona del 92" y ha asegurado que Albiol es el "alcalde con más cojones de España". Por su parte, el madileño se ha quejado de la burocracia y ha reclamado "un marco normativo que se adapte al siglo XXI", mientras que el badalonés ha denunciado que los ayuntamientos cada vez asumen más competencias que no les son propias sin una financiación correspondiente.

Críticas que también ha hecho el alcalde de Castelldefels y presidente del PP de la provincia de Barcelona, Manu Reyes, cuando ha asegurado que desde que gobierna Sánchez los ayuntamientos tienen "más burocracia, más costes y más obligaciones". "No venimos a pedir privilegios, venimos a pedir justicia", ha rematado.

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Petición del PP a Feijóo

La cita ha servido para que los dirigentes municipales del PP firmaran una declaración conjunta pidiendo al Gobierno hacer caso de la petición hecha por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobada hace más de un año, que pedía "reforma urgente, estructural y simultánea a la financiación autonómica" y que fue validada por unanimidad de los distintos partidos representados en ella. Asimismo, la presidenta de la federación y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, ha pedido a su partido que se comprometa a hacer la reforma inmediatamente si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa y le ha instado a calendarizarlo desde ya.