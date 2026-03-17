El PP impugna el Centre Català d'Empreses i Drets Humans y retrasa su aprobación en el Parlament

La creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans deberá esperar un tiempo más. El debate final de la ley para ponerlo en marcha estaba previsto para este miércoles por la tarde. Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el PP ha decidido llevar la proposición legislativa al Consell de Garanties Estatutàries. Este paso paraliza su tramitación y la Cámara deberá esperar al menos un mes para volver a someter el texto a votación.

Se trata de un proyecto impulsado por Lafede y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia que hace años que viene gestándose, y que tiene como objetivo velar por que las empresas con sede en Catalunya cumplan con el respeto a los derechos humanos en todos los países en los que operan. Se llevó al Parlament por primera vez en 2020 y, desde entonces, se ha tramitado hasta tres veces, pero los sucesivos cambios de legislatura han ido encallando el proyecto.

Finalmente, este miércoles debía tener lugar la votación definitiva y su aprobación estaba asegurada, ya que contaba con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, que impulsaron de nuevo la iniciativa hace un año. Ahora el paso del PP no descarta la iniciativa, pero sí la retrasa al menos un mes, el tiempo que tiene el CGE para emitir su dictamen, que no es vinculante.

Los populares han decidido recurrir el redactado de esta ley porque consideran que "Catalunya no dispone de competencia para investigar y sancionar vulneraciones de derechos humanos" presuntamente cometidas por empresas "en países extranjeros".

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"Catalunya no puede crear una autoridad, aunque esté contemplada en directivas europeas, ya que corresponde al Estado decidir cómo transpone esta directiva", sostienen fuentes populares consultadas por este diario. Además, denuncian que "el régimen sancionador previsto en la proposición de ley no se ajusta a los principios constitucionales de la potestad sancionadora" y aseguran que no hay concreción sobre "los hechos sancionables y las personas responsables".