El Govern y ERC apuran la negociación para superar el escollo del IRPF y salvar los presupuestos

Ni unos están dispuestos retirar la enmienda a la totalidad ni los otros quieren retirar los presupuestos, pero hay un trecho entre lo que cada cual anhela y lo que se puede. Y como ninguna de las partes, ni Govern ni ERC, desea que la legislatura se vaya al traste, ambas continúan cara a cara tratando de buscar una salida lo menos lesiva posible sin que por ahora acuda al rescate un gesto del Gobierno con la recaudación del IRPF. Eso explica la jornada maratoniana de reuniones de este martes en el Palau de la Generalitat con todos los escenarios abiertos -también el de alargar el calendario de negociación- salvo uno: el de unas elecciones anticipadas que a nadie le convienen.

El president Salvador Illa quiere continuar siendo garante de la "estabilidad" en Catalunya pese a gobernar en minoría. Y eso pasa, entienden en el Executiu, por completar los cuatro años de mandato con una mayoría de izquierdas, la que suman con ERC y Comuns, pero también por la aprobación de, como mínimo, unos presupuestos. A su juicio, los republicanos se han puesto en un brete supeditando las cuentas a un asunto, el IRPF, que no depende del Govern por más que se haya comprometido a trabajar por ello. En las últimas semanas, han tratado de hacerles salir de este marco abordando, por ejemplo, un refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) e intentando entrar en el debate sobre las partidas presupuestarias.

"Hasta el último momento"

Pero constatan que para Junqueras no es suficiente, que no da su brazo a torcer por más que insisten que la recaudación de ese impuesto "se hará" y que es, simplemente, una cuestión de tiempo porque el calendario electoral aprieta al PSOE. Así que, llegados a un punto muerto, el Govern, por boca de su portavoz, Sílvia Paneque, ha reclamado "responsabilidad" y "prudencia" a sus socios en pleno impacto económico de la guerra en Oriente Próximo y mantiene que agotará "hasta el último momento" la posibilidad de sellar un pacto con ERC. De ahí las reticencias a hablar de dilatar el calendario retirando los presupuestos para evitar el viernes una derrota parlamentaria, ganar tiempo y tratar de aprobarlos a las puertas del verano.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes / ACN

"No estamos aquí en estos momentos", ha asegurado la consellera de Economia, Alícia Romero, en una entrevista en La 2 y Ràdio 4. Pero es esa coletilla, ese "en estos momentos", lo que hace que el pleno en el Parlament arranque este miércoles con la incertidumbre de qué pasará finalmente el viernes si se mantiene el debate de las enmiendas a la totalidad y la entente no llega. Las palabras del president Illa en la sesión de control serán escudriñadas al milímetro, de la misma manera que lo serán las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la entrevista del jueves en RTVE y EFE.

Cabe decir que el Govern también podría optar por asumir ir a una votación fallida en la que ERC apriete el botón del 'no' y volver a presentar las cuentas en un segundo intento, pero entremedio necesitaría recurrir a un suplemento de crédito para evitar las tensiones de tesorería que Romero ya ha advertido de que pueden llegar en el mes de mayo. Pero lo que tampoco quieren ni el president Illa ni los republicanos es ir a la greña, hacer saltar la relación por los aires si la intención es que la legislatura continúe. Especialmente, recuerdan, después de haber acordado el modelo de financiación y de haber puesto en marcha la empresa mixta para gestionar Rodalies. "Nos tenemos que entender con ellos y ellos con nosotros", insisten desde el Govern. Así que a ninguna de las partes les conviene arrastrar a la otra a una derrota severa.

Mantienen la enmienda a la totalidad

ERC ha intentado este martes mantenerse de nuevo alejada del foco mediático. Desde hace un par de semanas los republicanos no convocan ni la tradicional comparecencia informativa de los lunes en su sede, ni la de los martes en el Parlament. Eso hay que tomarlo como que dan una oportunidad a la negociación con el Govern y que no quieren que una declaración pública mal medida se lleve al traste las conversaciones.

Sin embargo, los republicanos mantienen el rechazo a retirar la enmienda a la totalidad porque siguen sin tener un gesto del Gobierno con la recaudación del IRPF. Ante este escenario, fuentes republicanas aseguran que el president Illa solo puede tomar dos caminos: retirar las cuentas o exponerse a perder la votación del viernes. "Presentaron los presupuestos sin tener los apoyos asegurados. Si no los retiran, caerán”, argumentan desde del partido de Junqueras. Pese a todo, siguen sentados en la mesa de negociación sin descartar un giro final. Hay margen hasta el viernes y nadie dijo que no se pueda jugar al límite de lo que marca el reloj.

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El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, este martes en una reunión de la Junta. / ACN

Mientras tanto, varios partidos de la oposición ya intentan desgastar al Govern por la incertidumbre sobre cuentas. "Esto es un desaguisado, un vodevil", ha dicho el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés. También la CUP ha criticado que el ejecutivo de Illa arrancó con la pretensión de ser el "Govern de todos" y cada vez está más en minoría en la Cámara catalana. El único partido de la oposición que quiere que se solucione todo son los Comuns, que ya tienen desde hace semanas un acuerdo presupuestario con el Govern. Para ellos sería una "mala idea" no aprobar cuanto antes la cuentas, ya que impediría poner en marcha las mejoras que incluyen.