Marc Aloy, alcalde de Manresa: "Quiero que haya presupuestos y todavía hay margen para el acuerdo"

¿Catalunya tendrá presupuestos?

Como alcalde de Manresa y como miembro de Esquerra Republicana, quiero que el país cuente con presupuestos, porque detrás de las cuentas hay inversiones, servicios públicos y proyectos que también impactan directamente a los municipios. El país avanza cuando tiene municipios fuertes y bien financiados. Los presupuestos son la herramienta que permite garantizar la estabilidad institucional y reforzar los servicios públicos para la población, también los vecinos de Manresa.

¿Por qué no está de acuerdo con los socialistas?

Avanzar en la recaudación del impuesto sobre la renta personal y un nuevo modelo de financiación no es solo un tema político: es la forma de tener más recursos para hacer mejores políticas sociales y fortalecer los servicios públicos. También los de los Ayuntamientos.

¿Entonces?

La transferencia de la recaudación del impuesto sobre la renta y la promoción de un nuevo modelo de financiación se enmarcan en los compromisos que adquirió el PSOE con Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Ahora les corresponde a ellos cumplir, porque cuando se trata de grandes acuerdos con el país, lo que da confianza a los ciudadanos es que los compromisos se cumplen.

¿Qué es esencial para ustedes?

Esquerra Republicana pone sobre la mesa un tema estructural para el país: mejorar la financiación de Catalunya para que las instituciones dispongan de más recursos para servir mejor a los ciudadanos.

¿Podría ser más concreto, por favor?

Quiero destacar el ejemplo de Manresa, donde hemos demostrado que cuando hay estabilidad institucional y respeto por los acuerdos, los avances de la ciudad y los proyectos futuros se pueden promover con confianza.

Todavía hay esperanza...

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Creo que hay espacio para llegar a un acuerdo. Si hay un progreso real en el modelo de financiación y en la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, estoy convencido de que habrá presupuestos.