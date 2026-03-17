El Govern rechaza reabrir la negociación con los docentes y avisa a Ustec: "El todo o nada suele llevar al nada"

La huelga educativa que esta semana protagonizan los docentes de Catalunya ha llegado este martes al Parlament. El conseller Albert Dalmau, que asume de forma temporal las funciones de Ester Niubó por baja médica, ha defendido el acuerdo que el Govern alcanzó la semana pasada con CCOO y UGT y que no ha suscrito el sindicato mayoritario del sector educativo, Ustec. El conseller ha dicho que el pacto firmado son "pasos adelante" para mejorar las condiciones de los docentes y ha advertido del riesgo que asumen los que lo rechazan: "El camino del todo o nada normalmente acaba llevando al nada y a quedarnos encallados en el conflicto".

Dalmau se ha pronunciado en estos términos durante una interpelación que ERC ha formulado al ejecutivo catalán. El conseller ha insistido en que el acuerdo con CCOO y UGT es "histórico" aunque no tenga el aval de todo el sector, y ha defendido que no se puede desdeñar un pacto con los "dos sindicatos mayoritarios de nuestro país". El Govern reivindica, pues, que aunque Ustec -que no ha llegado a mencionar explícitamente- sea la organización sindical con más peso en el ámbito educativo, Comisiones y UGT siguen teniendo más peso en el conjunto de Catalunya.

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Govern y CCOO y UGT incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes que se aplicará progresivamente durante los próximos cuatro años y que comportará que en 2029 el profesorado cobrará unos 3.000 euros anuales más que ahora, convirtiéndose en el tercero mejor pagado de España detrás de Euskadi y Cantabria (ahora son los terceros por la cola). Ustec y Professors de Secundària-Aspepc lo consideran insuficiente y por eso han mantenido las jornadas de huelga de esta semana.

Somos conscientes que una parte de la comunidad educativa está agotada Albert Dalmau — Conseller de Presidencia

En su intervención ante el Parlament, Dalmau ha tendido la mano a los docentes en huelga y les ha enviado un "mensaje de comprensión y entendimiento", pero también ha reclamado que nadie se quede "enquistado en el conflicto" y acepten "abrir un camino" hacia las soluciones como el acuerdo de la semana pasada. "Somos conscientes de que una parte de la comunidad educativa está agotada. Nuestra obligación es darles respuesta y tenderles la mano", ha dicho.

También la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se ha pronunciado sobre el asunto. De nuevo, ha tendido la mano a los docentes, pero ha rechazado renegociar el acuerdo educativo. "Les tendemos la mano para que se sumen a un acuerdo que creemos que es bueno, que tienen medidas de mejora educativa que ya cuentan con el apoyo de todos, y que también es bueno salarialmente", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.

Con o sin presupuestos

Dalmau también ha aprovechado su intervención en el Parlament para asegurar que el Govern "cumplirá" el acuerdo con los docentes haya o no haya presupuestos. Es decir, ha garantizado que la Generalitat tiene el músculo financiero suficiente para cumplir el compromiso aunque no pueda aprobar las cuentas de 2026. Eso sí, ha advertido de que no renuncia a convencer a ERC de que avale la ley de presupuestos que ya está registrada en la Cámara.

Noticias relacionadas

Docentes en Plaça Sant Jaume. / Ferran Nadeu / EPC

Precisamente, han sido los republicanos los que han interpelado en el Parlament al conseller sobre la situación del sector educativo. La diputada Irene Aragonès ha reprochado a Dalmau que mantenga que el acuerdo con CCOO y UGT es histórico cuando no lo suscribe Ustec y ha exigido al Govern que no se cierre a renegociar el pacto. "El malestar de los docentes continúa vivo. Aquí no se ha acabado nada. La realidad es tozuda y los profesores siguen en la calle", ha advertido. Los republicanos reclama "soluciones reales y no titulares.