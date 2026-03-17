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Actividad parlamentaria

El Gobierno buscará el respaldo del Congreso al decreto sobre la guerra de Irán la próxima semana

El Ejecutivo sigue trabajando en las medidas para hacer frente a las consecuencias del conflicto y las aprobará este viernes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Francisco J. Olmo - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

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Madrid
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El Gobierno quiere confirmar cuanto antes el respaldo del Congreso al real decreto que aprobará este viernes para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. A falta de que el Ejecutivo termine de consensuar las medidas y las anuncie a lo largo de la semana, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha informado de que será el próximo jueves cuando eleven el decreto ante el pleno de la Cámara Baja para lograr su convalidación, un paso que normalmente suele dilatarse varias semanas desde la aprobación de este tipo de iniciativas por parte del Consejo de Ministros.

El miércoles de la próxima semana será cuando Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar cuenta de la guerra de Irán. La cita, que llegará más de 20 días después del inicio del conflicto bélico en Oriente Próximo, será la antesala a la convalidación del real decreto, para lo que le serán necesarios los votos de todos sus socios que a lo largo de los últimos días le han enviado al Gobierno todas sus propuestas para hacer frente a las consecuencias de la guerra.

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Ante esta incertidumbre, el PP tampoco tiene claro qué hará en esa votación. Por el momento, la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, se ha limitado a criticar la tardanza del Ejecutivo: "tuvieron mucha prisa para rescatar Plus Ultra para que pudiera pagar a Zapatero, pero tienen menos prisa en aprobar este Real Decreto para proteger a los españoles". "Nadie nos ha informado de lo que van a meter, lo que sí sabemos es que van tarde", ha recalcado.

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