Baño desacredita al Comité de la Cámara de Comercio de Alicante al reunirse en su sede del Palas con Facpyme

Algo menos de dos horas es lo que tardó este lunes Carlos Baño en dejar en entredicho al Comité de la Cámara de Comercio de Alicante. El órgano ejecutivo de la entidad remitió a las 19 horas un comunicado en el que exigía «respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional» y, sobre todo, solicitaba «no unificar» la investigación judicial sobre los bono comercio de Facpyme con la entidad «en la medida que son organizaciones diferentes», salvo por el hecho de compartir la figura de la presidencia, es decir, Carlos Baño. Una línea similar a la que defendió el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por la mañana.

Pues bien, a las 20 horas, Carlos Baño junto a su vicepresidente cameral, Jesús Navarro, se convertían en anfitriones de una convocatoria no oficial de la Junta de Federación de Comercios y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme) en la sede de la calle Cervantes (antiguo Palas). Uno a uno los diferentes comerciantes, entre los que se encontraban el vicepresidente Vicente Armengol; el tesorero, José Antonio López Vizcaíno y la secretaria general, Mari Carmen Sánchez, compartían mesa con el abogado defensor de Carlos Baño, Ignacio Gally.

La reunión se celebró en una de las salas del antiguo Palas si bien, en una foto posterior, no se aprecia ningún logotipo. Alrededor de las 21.40 horas, la cita concluyó y los asistentes salieron por la puerta lateral del edificio que hacía horas se encontraba cerrado al público.

A la salida, Baño rechazó atender a INFORMACIÓN, al igual que el resto que se dirigió al aparcamiento público del puerto. La cita carecía de convocatoria pública, según ha podido confirmar este diario, y confirmaba el hecho de que la separación entre Cámara de Comercio y Facpyme quedaba abocada a una declaración de intenciones que pone en aprieto ahora a los empresarios que firmaron el comunicado de apoyo a su presidente de la Cámara y en el que pedían no confundir federación con entidad, al tiempo, que respeto.

Reunión de la Junta Directivade Facpyme celebrada este lunes. / Imagen remitida por Facpyme.

Prisas y contradicciones

El comunicado de la Junta de Facpyme se remitió a los medios a las 22 horas, que es inusual, y de su redacción se desprende la emergencia por querer dotar de transparencia una reunión que se habia tratado de hacer con máximo sigilo y hasta negándola a preguntas de INFORMACIÓN por parte algunos de sus componentes.

En un mismo párrafo, se señala en dos ocasiones que este órgano de la federación alicantina que ahora se encuentra en el centro de la investigación, «respalda incondicional y unánimemente al presidente Carlos Baño».

La salida de la sede de la Cámara también tuvo su momento de película, pues los miembros de la Junta rodearon a Carlos Baño para que, en la medida de lo posible, no fuera fotografiado.

Por otra parte, Facpyme subraya en su comunicado nocturno que la Junta «ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación sobre la gestión realizada en los programas de Bono Consumo correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 en el procedimiento de la investigación técnica abierta».

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En este punto, cabe recordar que la entrega del material se realizó el pasado viernes 13 de marzo tras un registro de cuatro horas de las oficinas y de los trasteros que la asociación tiene en la calle Orense de Alicante que llevaron a cabo agentes de la Policía Nacional y que acabó con la detención de Carlos Baño y su calificación de investigado por presunto fraude de subvenciones y falsedad.