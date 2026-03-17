Archivada la causa contra la número tres de Ayuso por presunta corrupción: el juzgado no halla indicios de delito tras seis años de investigación

Tal y como había solicitado la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada a principios de mes, el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual coordinadora territorial del PP de Madrid, Ana Millán, al concluir que no existen pruebas suficientes de corrupción tras la investigación llevada a cabo durante los últimos casi seis años.

En un auto fechado el 13 de marzo de 2026, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada sostiene que, una vez practicadas todas las diligencias, “no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos” a la investigada, cerrando así una instrucción que se prolongaba desde 2020.

El tribunal analiza en detalle las adjudicaciones de contratos públicos a empresas vinculadas al empresario Francisco Roselló y descarta irregularidades atribuibles a Millán. Según el auto, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones practicadas no acreditan conductas delictivas: “No se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles” a la exregidora, afirma el auto judicial.

La resolución subraya además que, tras examinar toda la documentación, “no se infieren indicios […] de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones prohibidas”. Respecto a los supuestos pagos recibidos por Millán y la contratación de familiares, el juzgado también descarta cualquier relación ilícita con la adjudicación de contratos. Los ingresos, concluye, respondían a “un contrato de alquiler con opción de compra” y no existe “ningún elemento indiciario que indique alguna relación” con decisiones municipales.

En la misma línea, tampoco aprecia trato de favor en la contratación de su entorno. Por todo ello, el auto decreta el archivo provisional de la causa contra la dirigente popular al “no quedar acreditada la perpetración de los delitos” ni la existencia de “indicios racionales de comisión de delito”, poniendo fin al procedimiento en sede judicial. Contra esta resolución, señala el escrito, cabe todavía presentar un recurso de apelación.

El sobreseimiento llega apenas unas semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase la ampliación a seis meses de la investigación abierta solicitada por el juzgado navalcarnereño, al determinar que dicha prórroga carecía de justificación legal.

Se cierra así una larga investigación que arrancó a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos municipales a un empresario. Estas sospechas incluían supuestos pagos relacionados con la vivienda de Millán y la contratación de personas de su entorno familiar, según el informe de la UCO. El documento señalaba que, tras el análisis realizado, “por el Consistorio se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco R. entre 2005 y 2011”.

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Tras conocerse la noticia, el número 2 del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha publicado un mensaje en la red social X respondiendo a uno anterior del secretario general del PSOE-M, Óscar López, en el que incluía a Millán entre los casos "más sonados" de corrupción de la región. "El problema de ser un bocazas es que el tiempo pone las cosas en su sitio", reza la publicación de Serrano, que cuestiona también si López querrá "decir algo al respecto".