Acciona Construcción denuncia ante la fiscalía los contratos con Servinabar de Sant Feliu y Logroño, al detectar "mendacidad y ocultación"

Acciona Construcción ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción dos de las obras a las que concurrió en UTE con Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso, cuya titularidad la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también atribuye en parte al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán. Se trata en concreto de las relativas al soterramiento de la línea del tren a su paso por Sant Feliud de Llobregat (Barcelona) y de la variante de Logroño.

El informe aportado por la constructora en la que cuatro exresponsables han resultado imputados en el caso Koldo se fija en ambas obras y afirma que en ellas "se habrían observado las suficientes formalidades y trazabilidades, como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder". Añade que "el modus operandi resultó indetectable", por lo que no se detectó, "precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder".

El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está suscrito por los abogados Ignacio Ayala y Javier Sánchez-Vera. En él se cifra en 6.842.998 euros los pagos que entre 2015 y 2025 realizó a Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso, cuya titularidad se vincula al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, frente al total de 10.286.974 euros identificado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en sus informes, lo que representa un 67% de los abonos. El informe se realiza "a partir de las 174 empresas identificadas con vínculos mercantiles relacionados [...] y tras obtener la base de datos de facturación de proveedores de Acciona Construcción", a la que facturaron un monto total 163.481 millones de euros.

Sant Feliu

El juez que instruye el caso, Ismael Moreno, señala que el contrato de obras que tenía por objeto la ejecución de las obras para la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat. El 15 de julio de 2022 se aprobó la modificación primera de este contrato, que supuso un incremento del precio del contrato (IVA excluido) de 10.266.156 euros (19,83%), por lo que el precio del mismo quedó fijado en 62.026.420 euros. Está casi a punto de superar el límite previsto del 20% para que hubiera que disover el contrato.

Acciona afirma que "analizados los 18 informes llevados a cabo por Servinabar al amparo de este contrato resulta extraño que esos informes excedieran del marco contractual comprometido, lo que ocasionó la revisión de los mismos tras lo que se constató que esos informes periódicos, en realidad resultaban de consolidar información elaborada por la propia Acciona sobre calidad y seguimiento de obra".