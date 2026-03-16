La escalada ultra
Vox bate en Castilla y León su récord electoral pese al frenazo: ¿Cuántos votos tiene en cada autonomía?
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MAPA de resultados de las elecciones de Castilla y León por provincias y municipios
Vox se ha convertido en el factor imprescindible en todas las ecuaciones del PP para este ciclo electoral. En las elecciones autonómicas de Castilla y León no ha crecido todo lo que se esperaba, pero ha vuelto a subir y se ha anotado su mejor porcentaje de voto en todos los comicios a los que se ha presentado en España. En concreto, el partido de extrema derecha ha cosechado el 18,92% de los votos, con 233.757 papeletas.
Este porcentaje representa 1,3 puntos más que en 2022 y también un punto más que su mejor resultado hasta ahora en una comunidad autónoma, logrado el mes pasado en Aragón (17,8%). En la ciudad autónoma de Ceuta, el partido de Santiago Abascal superó el 20% en 2023. Y en las últimas elecciones generales, reunió el 12,5% de los sufragios.
En el siguiente gráfico puedes consultar el porcentaje de voto que tiene Vox en cada parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados, así como la fecha de las últimas elecciones en cada caso.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha proclamado que Vox "no tiene techo" y ya ha abierto la puerta a las negociaciones con el PP para las tres autonomías a la espera de gobierno al definir el marco: se harán a partir de "medidas" concretas excluyendo los "sillones". A un lado quedan los problemas internos, con la expulsión de una emblemática figura como Javier Ortega Smith como botón de muestra de esta crisis, y ahora falta por saber hasta qué punto se olvidan sus reproches de campaña contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también le había replicado con dureza.
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