Comicios 15-M
Rufián dice que los resultados de la izquierda en Castilla y León muestran que no realizar cambios es “pura negligencia”
"Cero escaños a la izquierda del PSOE", ha remarcado el dirigente republicano en un mensaje en X
Castilla y León resucita el bipartidismo, frena la euforia de Vox y entierra a la izquierda alternativa
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que los resultados de Podemos, IU y Sumar en las elecciones de Castilla y León demuestran que "no hacer nada" o hacer "lo de siempre" es "pura negligencia".
"Cero escaños a la izquierda del PSOE", ha remarcado el dirigente republicano en un mensaje en X, donde ha lamentado la falta de unidad de los partidos progresistas en unos comicios donde el PP, PSOE y Vox han ganado representación, mientras que IU ha quedado fuera del Parlamento y Podemos ha perdido el único procurador que mantenía.
Rufián lanza este mensaje en pleno proceso de refundación de Sumar y tras protagonizar un acto en Madrid, donde pidió a las izquierdas que trabajaran fórmulas para ganar escaños en Vox "provincia en provincia".
El dirigente de ERC ha trasladado a las fuerzas de izquierdas de corte nacionalista y las de ámbito estatal para consensuar en cada provincia una única lista que acuda a las urnas.
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