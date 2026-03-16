El PSC defiende que es una cuestión de "calendario" que el Gobierno cumpla con la recaudación del IRPF

"¿Qué ha incumplido el Gobierno de España?", ha preguntado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, dirigiéndose a ERC cuando faltan tan solo cuatro días para la votación clave de los presupuestos en el Parlament. Los republicanos continúan esperando un gesto de Pedro Sánchez a favor de la recaudación del IRPF, pero el tiempo se agota y no entra dentro de los planes del PSOE ningún movimiento más después de haber presentado el modelo de financiación y en pleno ciclo de elecciones autonómicas. Los socialistas catalanes, sin embargo, consideran que es una "cuestión de calendario" que se acabe concretando el acuerdo en materia de impuestos que sellaron PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.

Así lo ha asegurado Moret, que ha lamentado que la política tiende "a amortizar acuerdos muy rápido", en referencia al modelo de financiación que podría aportar a Catalunya más de 4.600 millones de euros y que Oriol Junqueras celebró a bombo y platillo a principios de año tras meses de negociación con el Gobierno de Sánchez. "No hace tanto que hemos tomado decisiones importantes y trascendentes", ha dicho, además de recordar la empresa mixta para gestionar Rodalies. "El Gobierno ha dado pasos importantes para cumplir los acuerdos a tres bandas", ha insistido.

Optimosmo y "confianza"

La portavoz del PSC se ha mostrado optimista con el transcurso de las negociaciones que, asegura, están siendo "intensas" con los republicanos, pese a que por ahora no hay encima de la mesa una propuesta para desencallar la situación. Si ERC está dispuesta a mantener su enmienda a la totalidad y tumbar el viernes los presupuestos a falta de un pronunciamiento del Gobierno sobre el IRPF, el Govern no prevé, según ha verbalizado la consellera de Economia, Alícia Romero, retirar las cuentas, que deben votarse el viernes, para ganar tiempo.

"Tenemos claro que Catalunya necesita estabilidad y presupuestos", ha sostenido Moret asegurando que esta vocación es compartida por ambas partes en las reuniones que están manteniendo para alcanzar un acuerdo en tiempo de descuento. "Es lo mejor que les puede pasar a los catalanes", ha hecho hincapié, además de priorizar la llegada de este pacto por encima de "días o calendarios" concretos. No obstante, el 'deadline' para que las cuentas superen el primero de los trámites está a la vuelta de la esquina. "Tenemos confianza y una voluntad en común", ha concluido sin ir más allá.