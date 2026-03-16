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Negociaciones

El PNV ve "preocupantes" los pasos atrás del Gobierno en la cesión de los aeropuertos a Euskadi

Sánchez y Pradales acordaron cerrar un acuerdo antes de Semana Santa

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). E

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). E / Fernando Sánchez - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
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A finales de enero, el lehendakari, Imanol Pradales, anunció un acuerdo con Pedro Sánchez para cerrar la cesión de la gestión de los aeropuertos a Euskadi en un plazo de dos meses. Sin embargo, el Gobierno no tardó en matizar ese pacto. Tanto es así que este lunes, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, se ha mostrado "preocupada" ante los pasos atrás que está dando el Ejecutivo de coalición. Aun así, ha admitido que "aún hay tiempo" para llegar a un entendimiento dentro del plazo acordado.

"Parece que se estaban dando pasos para que pudiera haber un acuerdo. La negociación estaba teniendo un cauce positivo y en estos momentos se está dando una marcha atrás", ha lamentado la dirigente jeltzale durante una rueda de prensa. El objetivo que plantearon Sánchez y Pradales es que a finales de marzo, antes de la Semana Santa, se produjera una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación en la que ambas administraciones ratificaran la cesión de la gestión de los aeropuertos al País Vasco.

No obstante, el presidente de AENA, Maurici Lucena, ya ha venido avisando de que esta cesión sería "nula de pleno derecho" por mucho que el Gobierno controle el 51% del consejo de administración. Así, el Ejecutivo de Sánchez lleva semanas asegurando que el pacto con Pradales conllevará una "cogestión" de estas infraestructuras y que no se renunciará al estatus de "interés general" de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia, ya que la Constitución establece que en estos casos la competencia exclusiva es del Estado.

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Así, Vaquero ha criticado que se "rebajen aquellos acuerdos que se estaba materializando". "Nos preocupa que se negocie así", ha dicho la dirigente del PNV antes de señalar que "todavía hay tiempo" para poder buscar un entendimiento. En este sentido, ha recalcado que el objetivo de los jeltzales es que "Euskadi tenga voz en las infraestructuras estratégicas y derecho a decidir sobre ellas".

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