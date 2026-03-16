Las cuentas de 2026
Los Comuns reclaman a Sánchez e Illa que hagan "lo que haga falta" para que Catalunya tenga presupuestos
Defienden que no puede haber un "bloqueo por un asunto técnico" sobre el IRPF y consideran que el president no debe retirar el proyecto de cuentas a la espera de amarrar un acuerdo con ERC antes del viernes
El Govern y ERC entran en la fase decisiva para salvar los presupuestos
Illa da por hecha la continuidad de su Govern pese a no tener cerrado el acuerdo de presupuestos y pide "tiempo y paciencia"
A cuatro días de la votación clave de los presupuestos en el Parlament, los Comuns hacen un llamamiento a todos los actores implicados para que alcancen un acuerdo que permita que las cuentas prosperen. El foco no lo han puesto solo en ERC, sino también en el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España, a quien los republicanos continúan reclamando un gesto a favor de la recaudación del IRPF. "Que haya los movimientos de Sánchez e Illa que hagan falta", ha asegurado la portavoz de Catalunya en Comú, Aina Vidal, en referencia a la cesión del impuesto, además de emplazar a todas las partes a hacer "el trabajo que les corresponde".
Los Comuns, que ya alcanzaron un acuerdo con el Executiu el mes pasado, han vuelto a insistir en que "no se entendería" que Catalunya se quedara sin nuevos presupuestos cuando hay una mayoría "nítidamente de izquierdas" en el Parlament, además de subrayar que nuevas políticas y proyectos están a expensas de esos recursos de más con los que podría contar la Generalitat. A su juicio, una "cuestión técnica" puede ser el motivo por el que se descuelgue ERC del pacto.
Hago un llamamiento al PSC y a ERC a cerrar un acuerdo, no pueden ser elementos técnicos lo que bloqueen los presupuestos
Así, como un asunto "técnico", enmarcan los Comuns el desacuerdo sobre el IRPF entre los republicanos y el PSOE, pese a que para el partido de Oriol Junqueras se trata de si el Gobierno está dispuesto o no a conceder más atribuciones y, por lo tanto, más soberanía, a la hacienda catalana. "La voluntad tiene que venir de todas las partes. Hago un llamamiento al PSC y a ERC a cerrar un acuerdo, no pueden ser elementos técnicos lo que bloqueen los presupuestos", ha insistido.
A estas alturas, Vidal ha afirmado que "no hay ningún elemento" que haga pensar que el viernes no se celebrará el pleno en el Parlament para debatir sobre los presupuestos, por lo que, a su juicio, Illa no debería retirarlos aunque por ahora corra el riesgo de que fracasen por no haber atado una mayoría suficiente.
El nuevo batacazo en Castilla y León
Los Comuns también han hecho este lunes balance del mal resultado de las izquierdas en Castilla y León. Vidal ha asegurado que se "refuerza" el camino emprendido el pasado 21 de febrero con el movimiento para configurar una candidatura de izquierdas lo más conjunta posible que sea "fuerte y solvente". No obstante, poniendo la vista en Andalucía, donde dan prácticamente por imposible una entente con Podemos, ha resumido que "dos no se entienden si uno no quiere".
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