¿Qué ha votado tu vecino? Mapa de los resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, calle a calle

En los siguientes mapas interactivos puedes consultar los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 por distritos censales. Los mapas incluyen un buscador para localizar los resultados en cada uno de los 2.248 municipios de la comunidad.

Resultados por calles en Castilla y León

Resultados por calles en Ávila (provincia)

Resultados por calles en Burgos (provincia)

Resultados por calles en León (provincia)

Resultados por calles en Palencia (provincia)

Resultados por calles en Salamanca (provincia)

Resultados por calles en Segovia (provincia)

Resultados por calles en Soria (provincia)

Resultados por calles en Valladolid (provincia)

Resultados por calles en Zamora (provincia)

Resultados por calles en Ávila (ciudad)

Resultados por calles en Burgos (ciudad)

Resultados por calles en León (ciudad)

Resultados por calles en Palencia (ciudad)

Resultados por calles en Salamanca (ciudad)

Resultados por calles en Segovia (ciudad)

Resultados por calles en Soria (ciudad)

Resultados por calles en Valladolid (ciudad)

Resultados por calles en Zamora (ciudad)