Exdiputado de Sumar
La jueza archiva la segunda denuncia contra Errejón al no ratificar la denunciante
La denunciante no llegó a acudir al juzgado para ratificar la denuncia al haber sufrido un ataque de pánico
EFE
Una jueza de Madrid ha archivado este lunes la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón después de que la mujer, cuya identidad no ha trascendido, no acudiese al juzgado para ratificar su versión tras sufrir un ataque de pánico.
La titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid ha dictado una providencia, adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a la defensa de Errejón que "las actuaciones han sido archivadas" este lunes "al no haber ratificado la víctima su denuncia".
El pasado viernes trascendió que la segunda mujer que denunció a Errejón -y quien había solicitado ser testigo protegido en la causa- no había acudido al juzgado para ratificar la denuncia al haber sufrido un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.
Esto abocaba el procedimiento al archivo, lo que ha tenido lugar este lunes.
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