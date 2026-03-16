IU-Sumar y Podemos no habrían logrado escaños en Castilla y León aunque hubieran ido juntos

Uno de los grandes titulares de las elecciones autonómicas en Castilla y León fue la desaparición parlamentaria de todo el espacio a la izquierda del PSOE. En 2022, la coalición de Podemos e IU logró el 5,1% de los votos en la comunidad. Ahora han concurrido en dos listas separadas y el fracaso ha sido manifiesto: IU-Sumar-Equo se queda con el 2,2% y Podemos-Alianza Verde, con el 0,7%. Pero, probablemente, la izquierda alternativa tampoco habría obtenido ningún escaño aun concurriendo unida. Sumando sus votos en la circunscripción de Valladolid, se hubieran quedado a 1.726 votos del último escaño, que logró el PSOE. En el resto de provincias se quedaron todavía más lejos.

Por primera vez en 15 años, las Cortes de Castilla y León no tendrán a ninguna formación a la izquierda del PSOE, donde Podemos desaparece del Parlamento autonómico al perder al único representante que mantenían tras su fuerte irrupción en 2015 cuando alcanzaron los 10 procuradores. A nivel autonómico, la coalición más votada este pasado domingo fue la de IU-Sumar-Equo, que consiguió 27.605 votos y el 2,23% del total; mientras que Podemos-Alianza Verde no consiguió llegar ni al uno por ciento y se quedó en 9.225 votos (0,74%).

El sistema de reparto de voto y la configuración territorial en nueve circunscripciones hacen que ambos partidos se haya quedado muy lejos de obtener representación en casi todas las provincias, a excepción de Valladolid, la que más reparte con 15 procuradores. Allí, ambas candidaturas obtuvieron por separado 11.237 (IU-Sumar-Equo) y 2.304 (Podemos) votos, lo que suma 13.541 papeletas. Con esa cifra habrían superado la barrera legal del 3% de los votos válidos exigida para entrar en el reparto de escaños, pero habrían quedado lejos del umbral efectivo necesario para disputar el último procurador en esta circunscripción.

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En Valladolid, con esos 15 procuradores en liza, el último escaño fue para el PSOE, cuyo sexto cociente (el último procurador conseguido) en la Ley D'Hondt se situó en 15.267 votos equivalentes. Así, la hipotética coalición entre IU y Podemos habría tenido que superar esa cifra marcada por el último escaño del PSOE, pero, para ello, la coalición hubiera necesitado 1.726 votos extras. Sin embargo, se da la circunstancia de que Vox quedó más cerca de obtener ese sexto escaño que esta posible coalición, ya que los de Abascal necesitarían 1.665 sufragios más para arrebatárselo al PSOE.