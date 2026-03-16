El Govern invertirá 10 millones de euros en tecnología cuántica para reforzar la seguridad de la Catalunya del futuro

La Generalitat de Catalunya invertirá cerca de 10 millones de euros en el despliegue de tecnologías cuánticas que permitan impulsar la soberanía digital del país y reforzar la seguridad de sus comunicaciones.

Las tecnologías cuánticas son aquellas que basadas en la mecánica cuántica, la rama de la física —impulsada por eruditos como Albert Einstein o Marie Curie— que estudia los sistemas atómicos y subatómicos, los más microscópicos. Más allá de la teoría, estos sistemas anticipan un salto en la computación que permitirá realizar cálculos mucho más complejos, acelerando la investigación científica, pero también fortificar la seguridad de las comunicaciones.

A lo largo de los últimos meses, el Govern ha utilizado el concepto "salto cuántico" como metáfora para celebrar su apuesta tecnológica. Sin embargo, ahora ese salto será literal. Y es que el Ejecutivo catalán ha anunciado este lunes una batería de medidas que, con una inversión cercana a los 10 millones de euros, servirá para "liderar una nueva generación de seguridad, comunicaciones e innovación científica en Europa". Con ello, la administración busca anticiparse y prepararse para el futuro.

Terminal de una empresa de ciberseguridad / Archivo

Reforzar la ciberseguridad

En el campo de la ciberseguridad, la computación cuántica "representa una amenaza directa a los sistemas criptográficos tradicionales", advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Las telecomunicaciones actuales fomentan su seguridad actual en su encriptación, complejos problemas matemáticos. Para la informática tradicional, esa capa de seguridad puede ser suficiente, pero no para la cuántica, cuyo salto en sus capacidades permitiría romper fácilmente los algoritmos criptográficos que garantizan que los mensajes que mandamos son privados.

Por ahora el acceso la computación cuántica, altamente costos, queda limitado a grandes empresas tecnológicas y centros de investigación punteros como el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), pero una vez se rebaje la barrera de entrada a esas tecnologías cuánticas la amenaza crecerá. Ese potencial peligro del futuro cercano, visto como un punto de inflexión, obliga tanto a administraciones públicas como al sector privado a prepararse para ese horizonte —conocido como postcuántico— y robustecer sus sistemas. "Cuando se normalice la tecnología cuántica, todo el tipo de aplicaciones que hoy consideramos seguras dejarán de serlo", ha vaticinado Albert Tort, Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. "Hay que correr y anticiparnos al futuro".

Cuando se normalice la tecnología cuántica, todo el tipo de aplicaciones que hoy consideramos seguras dejarán de serlo Albert Tort — Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya

Las tecnologías cuánticas pueden ser un problema, pero también una solución, pues pueden usarse para una capa extra de cifrado que proteja datos sensibles y infraestructuras críticas, desde brazos de la administración pública como Hacienda hasta aeropuertos o empresas energéticas. En ese sentido, la Generalitat apuesta por ese horizonte a través de la computación más avanzada. Por eso, ha presentado hoy la licitación de un proyecto para que Catalunya cuente con una red de comunicaciones cuánticas —eso es, más seguras— en el marco del proyecto cuántico paneuropeo EuroQCI, una "red de redes" para el internet del futuro. El contrato concentrará 8,2 de los 9,4 millones de euros presupuestados.

Catalunya, pionera en cuántica

La "infraestructura pionera" propuesta por el Govern de Salvador Illa, es una red de distribución de claves cuánticas integrada a la actual red de fibra óptica. Bautizado como Anell Quàntic de Barcelona (Anillo Cuántico de Barcelona), este proyecto contará con 12 centros físicos repartidos alrededor de la capital catalana en las que se almacenarán fórmulas matemáticas extraordinariamente complejas cruciales para garantizar la seguridad de las telecomunicaciones. Esos nodos se habilitarán en centros estratégicos como el Palau de la Generalitat, la sede de la Agència Tributaria de Catalunya y del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) o el complejo central de Mossos d'Esquadra en Sabadell.

El proyecto, por ahora único en la Unión Europea, se pondrá en marcha durante la segunda mitad de 2026 y debería finalizar su despliegue entre 2028 y 2029. "Es un paso muy bueno para que otras administraciones sigan el ejemplo de Catalunya y se protejan ante el adventimiento de los ordenadores cuánticos", ha valorado Enrique Sánchez Bautista, jefe de oficina en Bruselas del proyecto europeo Quantum Flagship. A pesar de que tiene como objetivo reforzar la soberanía tecnológica de la UE, la licitación del contrato para el proyecto catalán también queda abierta a empresas extranjeras, pues la normativa comunitaria actual no permite la exclusión de posibles proveedores.

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"Es indudablemente una de nuestras prioridades porque estamos hablando de la seguridad de nuestras infraestructuras críticas", ha recalcado Laura Caballero, directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Para hacerlo, primero se detectarán qué puntos de conexión pueden estar en riesgo, se testearán hasta 40 de las 1.200 aplicaciones de la administración pública y se estudiará cómo desplegar esa transición a sistemas informáticos preparados para la era cuántica.