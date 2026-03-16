Rufián y Tardà defienden juntos el frente de izquierdas que Junqueras rechaza: "Nos jugamos mucho"

No es frecuente ver a Gabriel Rufián en acción desde Barcelona, pero este lunes ha acudido a la capital catalana para presentar un libro de su antiguo compañero de escaño y referente político Joan Tardà, que ha escrito 'Una crònica republicana des de Madrid' (Viena Edicions) para repasar sus años en el Congreso. El actual líder de ERC en la Cámara Baja ha aprovechado la ocasión para volver defender la colaboración entre los partidos a la izquierda del PSOE para hacer frente al auge de la derecha y a la extrema derecha que se ha vuelto a manifestar en las elecciones de Castilla y León. Como tantas veces hicieron en el pasado, Tardà ha remado con él. Cabalgando, juntos, de nuevo.

El primero en disparar ha sido Rufián. No ha esperado ni al acto en sí mismo. En declaraciones a los medios que les esperaban a la puerta de la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya, ha dicho que las elecciones del fin de semana le vuelven a dar la razón. Ha vuelto a ganar el PP y los partidos a la izquierda del PSOE se han quedado sin representación por volver a presentarse peleados y fragmentados. "Conviene que las izquierdas se pregunten porque hay dos derechas y 14 izquierdas. Un poco de orden, eficiencia y de calculadora no iría mal", ha dicho.

Hay mucha gente espantada por lo que viene y, si a mí me cuesta el cargo, pues oye bienvenido sea Gabriel Rufián — Líder de ERC en el Congreso

De hecho, para Rufián el problema lo tienen más "las izquierdas españolas" -léase aquí Sumar y Podemos- que "las izquierdas soberanistas" de la periferia -léase aquí ERC, Bildu y BNG-, que él ve más musculadas electoralmente. Sin embargo, ha considerado que unas y otras deben colaborar de forma altruista. Su plan sigue sin tener el aval de su propio partido, pero eso no ha sido nunca un obstáculo para él. "Hay mucha gente espantada por lo que viene y, si a mí me cuesta el cargo, pues oye, bienvenido sea", ha concluido.

Durante la presentación del libro, conducida por el periodista Sergi Sol, también Tardà ha defendido esta colaboración de las izquierdas. Tanto para resolver el conflicto político entre Catalunya y el resto del Estado, como para dar la batalla electoral e ideológica al PP y Vox. "Lo digo porque si no reviento: tenemos que enterrar los dogmatismos e intentar que las izquierdas soberanistas e independentistas sepan construir un camino juntos porque nos jugamos mucho". El exdiputado en el Congreso ha pedido a las direcciones los partidos -también a la suya- que salgan de sus "zonas de confort" y se la jueguen a "campo abierto".

Rufián y Tardà son las dos caras más visibles en ERC que defienden este frente de izquierdas. Lo hacen cada uno desde un flanco distinto, pero igualmente importante. El líder republicano en el Congreso proyecta esta propuesta con su potente altavoz en los medios de comunicación y en las redes sociales. Tardà, en cambio, lo hace internamente dentro de ERC: ha creado una corriente interna que tiene como misión abrir este debate dentro de la organización. Por ahora, la dirección de Oriol Junqueras es reacia a una alianza con otras fuerzas progresistas, pero ni Tardà ni Rufián dan su brazo a torcer. "Tenemos la obligación moral de combatir al fascismo", ha insistido el diputado republicano.

Tardà, "presidente de la Generalitat"

El acto, en ocasiones, ha sido un intercambio de dedicatorias de admiración mutua entre los dos protagonistas. Rufián ha llegado a asegurar que Tardà, si fuera "un poco más cabronazo", hubiera llegado a ser presidente de la Generalitat. Le faltó mala leche, ha venido a decir, y le sobró "humanidad" en un mundo en el que "la moda es ser un hijo de puta". Tardà, que renunció en su día a ser el líder de ERC en el Congreso para que lo fuera su amigo, ha defendido que su compañero de fatigas es una de las "voces imprescindibles" del panorama político.

No aflojes, si no la chaparrón se nos llevará a todos Joan Tardà — Exdiputado de ERC en el Congreso

Incluso cuando se han elogiado, flotaba en el aire la defensa del frente de izquierdas. Rufián ha dicho que Tardà tiene la capacidad de "predecir lo que pasará dentro de dos años". Es tanto como decir que, si apuesta por el frente de izquierdas, pues habrá que escucharle. Tardà le ha pedido a Rufián que siga insistiendo con la propuesta, aunque por ahora no tenga apoyos: "No aflojes, si no el chaparrón se nos llevará a todos".

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Junqueras no ha asistido al acto, pero si lo han hecho dos de los principales dirigentes del partido. Entre el público se encontraban el secretario general adjunto de ERC, Oriol López, y el vicesecretario de Organización, Pau Morales. También la diputada del Parlament Ana Balsera, el exdirigente Isaac Peraire y el exconseller Joan Manuel Tresserras. ERC sigue rechazando el frente de izquierdas, pero ni Rufián ni Tardà piensan renunciar a él. Este lunes lo han vuelto a defender y, como solían hacerlo hace años, juntos.