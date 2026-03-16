España mantiene tropas en cuatro zonas de peligro de desbordamiento de la guerra de Irán

De los 4.000 militares que España tiene repartidos en 18 misiones internacionales, algo más de 1.000 están desplegados ahora en las áreas de más riesgo de extensión de la guerra de Irán. La mayoría, en unidades que no pueden procurarse toda su defensa por sí solas. Están en cuatro vértices que rodean al epicentro de los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de Teherán, y están en costuras que podrían romperse y dejar de encapsular el conflicto: Líbano, Irak, Mediterráneo Oriental y Turquía.

“Con cuatro puntos calientes, llevamos muchas papeletas para algún incidente”, comenta un coronel experto en las misiones en el Líbano. España no conocía un nivel de exposición mayor desde la segunda guerra del Golfo -de la que dio orden de retirada el presidente Rodríguez Zapatero-, y desde el despliegue en Afganistán.

Los dos precedentes les parecen al almirante Juan Rodríguez Garat y al general de Brigada Miguel Ángel Balleteros -retirados- momentos de mayor peligro que los de ahora, pero ninguno de los dos se jugaría nada con la actual situación.

Irak y el Líbano son las zonas de despliegue español más peligrosas y acuciantes. Son también las que han provocado movimientos visibles de Defensa este fin de semana.

En ambas áreas de peligro, la prioridad ahora es lo que este lunes, en la base madrileña de El Goloso, resumía el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Amador Enseñat: “La orden es la protección de la fuerza”.

Líbano: invasión en marcha

Lo que este domingo era previsión inminente se ha cumplido en la frontera del Líbano con Israel, esa que deben vigilar 10.000 cascos azules de la ONU, entre ellos 650 españoles de la Brigada Guadarrama XII. Las fuerzas terrestres de Israel, tras días de preparación con bombardeos y misiles, se han lanzado en pos de Hezbolá, el brazo armado de Irán en la región.

Como otras, la ofensiva venía siendo anunciada parcialmente en filtraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) a medios de aquel país. Durante los días en que las IDF han llevado a cabo ataques aéreos contra Hezbolá, y esta los ha devuelto con cohetes, los soldados españoles han estado “bunkerizados”.

Cascos azules españoles desplegados en El Líbano espeando abordar un helicóptero en Kafer Kela, en el sur del País. / Pasqual GORRIZ/UN

Ese término lleva dos ños de mucha circulación en la misión FINUL de la ONU. Alude a los refugios subterráneos en puntos de la Blue Line fronteriza, pero sobre todo bajo las caracolas prefabricadas de la base de Marjayún, cuartel general de la operación Libre Hidalgo, el despliegue español en la misión de Naciones Unidas.

Este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, conectaba con Marjayún en videoconferencia desde la base de carros de combate de El Goloso (Madrid). Y le contaba el general jefe de Libre Hidalgo, Antonio Bernal, que sus fuerzas cuentan entre 60 y 70 intercambios de fuego aéreo y artillero de Israel y Hezbolá… al día.

Empujar a Hezbolá

La ofensiva se ha iniciado justo cuando unidades de Caballería de la Brigada Guadarrama XII habían conseguido “sacar la cabeza” -ha contado Bernal- para evaluar la situación. Lo primero que han visto: hay muchos tramos de carretera destrozados por los misiles.

Diversos analistas internacionales, y entre ellos el israelí Institute for Counter Terrorism (ICT), han apuntado que el objetivo de Israel es tomar sine die una parte del país, como la ocupación de 18 años que canceló Ariel Sharon en el año 2000. Es todo el territorio libanés al sur del río Litani, una franja de la que tratan de expulsar a Hezbolá y alejar sus lanzacohetes del norte de Israel. El otro riesgo está en que, si la ofensiva de Israel fragmenta Hezbolá, aumente la anarquía de sus distintos pelotones.

Muro de las instalaciones de la misión AT (Apoyo a Turquía) en la base aérea de Incirlik. / Rubén Somonte MDE

Antes de esta ofensiva, que podría prolongar la guerra hasta donde nadie se atreve a señalar en un calendario, Israel ya hizo incursiones para liquidar comandos de Hezbolá. Los lleva a cabo la 769 Brigada de su ejército, la Hiram, que mira de frente a las posiciones de los cascos azules españoles, la misma unidad de la que un carro hizo disparos de advertencia e intimidó con su mira láser a una patrulla española el 12 de enero.

El general Bernal ha asegurado desde el Líbano que sus tropas no corren un peligro extremo, pues “no somos objetivos para ninguno de los elementos en conflicto”. Lo ha dicho cuando Robles le ha invitado a que decir algunas palabras que tranquilizaran a las familias de los españoles desplegados allí.

Pero se lo pedía la misma ministra que este sábado sostenía conversaciones con el secretario general adjunto de la ONU para misiones de paz, Jean Pierre Lacroix, y con el general italiano que manda toda la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano, Diodato Abagnara, para pedirles que transmitan a Israel la exigencia de España de que “respete la vida de las personas”.

Irak: Salir de Erbil

Esas conversaciones tenía la titular de Defensa al tiempo que el Mando de Operaciones, el mismo fin de semana, ha completado una retirada -”provisional”, según Robles- de los efectivos españoles de Operaciones Especiales y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que en el área de la ciudad de Erbil estaban desplegados en ayuda al ejército iraquí contra el Estado Islámico y otras insurgencias.

Los países participantes en la operación Inherent Resolve que lidera Estados Unidos, y la NMI que impulsa la OTAN, han decidido evacuar a sus militares de la base norteamericana en la que estaban, por el riesgo de los misiles balísticos iranís o de acciones asimétricas de milicias proxys de Teherán.

La operación se ha llevado con discreción: no trasciende de momento el nuevo asentamiento de las fuerzas españolas.

Proliferación de amenazas

Nadie podría decir si el peligro es mayor al sur del río Litani libanés o en la provincia kurda de Erbil. En ambos países han muerto militares españoles. Lo que sí sostienen todos los observadores del conflicto es que Irak es, con el estrecho de Ormuz, área principal de expansión de la guerra de Irán, las primeras costuras que reventaron, prácticamente en el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán.

Una evacuación médica a cargo de soldados españoles del Mando de Operaciones Especiales desplegados en Irak en 2022. / ET

El general Ballesteros recuerda que “en Irak operan 60 grupos armados y entrenados por Irán, con armamento ligero, pero también con drones y cohetes Kasam, como los hutís de Yemen”. Entre ellas, las milicias Hashd y grupos similares, de los que se sospecha que podrían atacar la infraestructura petrolera iraquí para agudizar la escasez internacional de crudo, o golpear intereses americanos en una escalada dentro de la escalada.

Estos grupos “ahora carecen del apoyo directo de Irán, que tiene sus problemas”, explica el coronel experto en la zona. “Pero eso mismo incrementa su autonomía y los hace impredecibles”, matiza.

Turquía: sirenas en Adana

Ciento cincuenta artilleros antiaéreos sirven a las dos lanzaderas de misiles Patriot enviadas desde Cartagena a Adana, en Turquía, de una punta a otra del Mediterráneo. Su misión es proteger una base de la OTAN en Asia Menor, Incirlik, a la que ha intentado dañar Irán con tres misiles balísticos contra los que se han interpuesto, en al menos dos de los casos, los radares españoles.

Dos lanzaderas españolas de misiles Patriot en la base aérea OTAN turca de Incirlik. Al fondo, la ciudad de Adana. / ET

El riesgo está acreditado: para golpear a Incirlik hay que destruir antes las lanzaderas Patriot y sus radares. Si un ataque sortea esta barrera, obligaría a la OTAN a tomar una determinación.

Las sirenas de alarma antiaérea han atronado en Adana ya cinco noches. No parece que Teherán esté interesado en eso, pero no se puede decir lo mismo de la posibilidad de un ataque de falsa bandera o de lo que planeen facciones de la Guardia Revolucionaria descabezadas por los bombardeos, pero con acceso a misiles y drones Sahed.

Chipre: aguas calientes

Con el numerónimo C-802 se conoce la principal amenaza contra los barcos de guerra que Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y España han enviado para proteger Chipre tras los primeros ataques de Irán contra intereses occidentales en la isla. El C-802 es un misil subsónico antibuque de diseño chino, modelo de diversas versiones modificadas por Irán. Hezbolá ha acreditado disponer de ese misil al menos desde 2006.

El equipo operativo de seguridad (EOS) de la fragata Cristóbl Colón, a bordo de su buque. / Armada

Los drones también dan que pensar al grupo naval de combate que acompaña al portaviones Charles de Gaulle, en el que está la fragata española Cristóbal Colón. Es el buque de combate mejor armado de España, con un escudo antiaéreo Aegis modernizado. Pero “el problema es la saturación -explica un almirante experto en la serie F-100 de fragatas-: a bordo llevas un número limitado de misiles y otras respuestas contra drones como los iranís, que podrían llegar en diversas oleadas”.

Otro almirante, Rodríguez Garat, matiza el riesgo: “La fragata está muy lejos del escenario” que ahora prioriza Irán, que es el estrecho de Ormuz. Además, el grupo de combate europeo es muy disuasivo por la potencia que podría tener su respuesta a un ataque iraní que, por otra parte, aislaría aún más a Teherán.

No obstante, siempre existe el riesgo de que Irán se vea desesperado o que alguna de las milicias regionales que ha estado pastoreando hasta ahora -y que han amenazado a Francia- considere que Europa, en el fondo, ayuda a Estados Unidos e Israel.

“Lo pasamos peor en Afganistán”, apunta Garat. “En Irak se libraron batallas a tiros; hay varias medallas con distintivo rojo por eso...”, recuerda Ballesteros. Y ahora… el almirante tira de prudencia: “Riesgos siempre hay”.