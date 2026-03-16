Violencia machista
Detenido un concejal de Compromís en Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja
EFE
Alicante
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