Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna

Castilla y León vota este domingo en unas elecciones autonómicas que volverán a medir la temperatura de los grandes partidos de la política nacional. La capacidad de resistencia de PP y PSOE frente al auge de Vox será una de claves de la jornada electoral, en la que 2.097.768 castellanoleoneses están llamados a participar en las 4.470 mesas instaladas en 2.910 colegios electorales. ¿Logrará el PP mantener sus cuatro décadas de hegemonía en Castilla y León? ¿Encadenará el PSOE un tercer batacazo consecutivo tras los de Extremadura y Aragón? ¿Tendrá la ultraderecha más o menos fuerza que hasta ahora? ¿Qué papel jugarán los partidos provinciales de León, Soria y Ávila?

Como es habitual, la votación se desarrollará de 9.00 a 20.00 horas y durante la jornada se difundirán tres avances de participación: a las 11.30, a las 14.00 y a las 18.00 horas. Toda la información electoral y el escrutinio se podrán seguir en tiempo real en la página web elecciones2026ccyl.es. Al cierre de los colegios electorales, a las 20.00 horas, se darán a conocer algunas encuestas, como la de Sigma Dos para 'El Mundo', que ofrecerán las primeras pistas sobre el veredicto de las urnas. La Junta de Castilla y León estima que en torno a las 22.00 horas se puede tener un porcentaje significativo del escrutinio.

¿Cómo han quedado las encuestas?

El promedio de las encuestas publicadas (durante los cinco días previos a los comicios no se pueden difundir sondeos) sitúan a Mañueco en cabeza con una ventaja de 5,1 puntos sobre el PSOE, pero pronostican también un buen resultado para Vox que complicaría una hipotética negociación posterior con el PP. En concreto, los populares obtendrían el 33,9% de los votos (una décima menos que hace una semana) y los socialistas se quedarían con el 28,8% de los sufragios (1,7 puntos menos que una semana atrás). Los ultras se sitúan ahora en el 19,6% de las papeletas, 2,1 puntos más que la semana pasada, y apuntan a un porcentaje de voto récord desde que eclosionaron en las urnas. La ventaja del PP sobre el PSOE ha aumentado un punto y medio en la última semana.

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Traducidas a escaños estas estimaciones de voto, el PP lograría ganar un procurador en las Cortes de Castilla y León y obtendría 32 escaños (ahora tiene 31), a 10 de la mayoría absoluta, fijada en los 42 procuradores. El PSOE perdería un asiento y se quedaría con 27 diputados (hoy tiene 28), mientras que Vox subiría de 13 a 16 parlamentarios, que serían claves para la gobernabilidad. Con todo, estos promedios reflejan importantes diferencias respecto a los resultados electorales de Extremadura y Aragón, pues populares y socialistas tienen mejores expectativas en detrimento de los ultras, que no crecerían con tanta fuerza porque ya subieron mucho en 2022.

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La encuesta del GESOP para 'La Opinión de Zamora', diario del grupo Prensa Ibérica, vaticinó que el PP ganaría las elecciones con una horquilla de 29-32 escaños frente a un PSOE que aguantaría el tirón (26-29 diputados) y un avance contenido de Vox (16-19 parlamentarios), que vería incrementado su apoyo, aunque en mucha menor medida que en Extremadura y Aragón. En este escenario, solo la derecha tendría la oportunidad de formar gobierno, habida cuenta de que en la izquierda no habría suma posible ante el retroceso de Soria Ya y la irrelevancia de IU-Sumar y Podemos, que obtendrían la misma representación por separado que la que consiguieron de la mano hace ahora cuatro años.