El temporal de viento deja cuatro heridos leves en Catalunya, todos en Girona

El fuerte temporal de viento ha entrado con intensidad en Catalunya, con rachas que este domingo han rozado los 170 km/h en el extremo norte del Alt Empordà y en zonas altas del Berguedà. Destacan los 167,4 km/h registrados en Portbou–Coll dels Belitres y los 161,6 km/h en el Santuario de Queralt.

A las 15.00 horas, el balance provisional del temporal deja cuatro personas con heridas leves en Salt, La Jonquera, Garrigàs y Santa Cristina d’Aro, principalmente por la caída de ramas y otros elementos, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El fuerte viento también ha provocado el corte de una decena de carreteras secundarias en las provincias de Girona y Barcelona. Además, los Bomberos de la Generalitat han recibido cerca de 1.100 avisos relacionados con incidencias provocadas por el vendaval.

Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha atendido 1.380 llamadas hasta las 14.00 horas por incidencias relacionadas con el viento. La mayoría proceden de las comarcas del Gironès (411), Alt Empordà (254) y Baix Empordà (172).

Entre los municipios con más llamadas al 112 hasta el mediodía destacan Girona (92), Saus, Camallera i Llampaies (65), Vilaür (31), Salt (28), Bescanó (23) y Sant Gregori (21).

Las carreteras afectadas por cortes son:

GIV-4714 , en Campelles

, en Campelles GIV-5265 , en Vilallonga de Ter

, en Vilallonga de Ter GIV-5264 , en Llanars (con desvío por el interior del municipio)

, en Llanars (con desvío por el interior del municipio) GIV-5132 , en Fontcoberta

, en Fontcoberta GIV-6703 , entre Quart y Madremanya

, entre Quart y Madremanya BV-4031 , entre La Pobla de Lillet y Castellar de n’Hug

, entre La Pobla de Lillet y Castellar de n’Hug GIV-5334 , en Brunyola

, en Brunyola La pista de Toses a Alp

Cuatro heridos leves por el vendaval

El temporal ha dejado cuatro personas con heridas leves en distintos puntos de Girona, según el SEM.

En Salt (Gironès), una mujer resultó herida leve cuando parte de un techo le cayó en la cabeza. Fue evacuada al Hospital Josep Trueta.

En La Jonquera (Alt Empordà), un hombre sufrió heridas leves tras la caída de una rama en la vía pública y fue trasladado al Hospital de Figueres.

En Garrigàs (Alt Empordà), otro hombre resultó herido leve y fue atendido y dado de alta en el lugar.

Finalmente, en Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), una mujer fue trasladada al CAP de Sant Feliu de Guíxols tras la caída de una rama.

Problemas en el suministro eléctrico

El temporal también ha provocado problemas en el suministro eléctrico en varios municipios de Girona y la Cataluña Central, según ha informado Protección Civil.

A las 13.00 horas, había cortes de luz en:

Girona , con 1.763 abonados afectados

, con La Pobla de Lillet, con 1.081 abonados

Asimismo, varios municipios de las Terres de l’Ebre también sufrieron interrupciones eléctricas:

Amposta , con 5.533 afectados

, con Freginals , con 483

, con Masdenverge, con 482

Poco antes de las 15.00 horas, la compañía Endesa informó de que el suministro eléctrico había sido restablecido en las localidades afectadas del Ebro.

Girona suspende todas las actividades esta tarde

El Ayuntamiento de Girona ha comunicado la suspensión de todas las actividades en la ciudad a partir de las 14.00 horas por motivos de seguridad.

El consistorio recomienda no salir de casa si no es imprescindible, para evitar situaciones de riesgo provocadas por el viento.

Previamente ya se habían cerrado el parque de la Devesa, el parque del Migdia y los jardines de las Pedreres, debido al riesgo de caída de ramas, árboles y cornisas.

El temporal también ha afectado al Parque Hospitalario Martí i Julià de Salt, donde han caído varios árboles dentro del recinto, aunque sin daños personales ni estructurales.

Por motivos de seguridad se han cerrado los accesos al parque, y se pide a los usuarios seguir las indicaciones del personal de seguridad, según ha informado el Institut d’Assistència Sanitària.

Caída de árboles en Figueres

En Figueres, varios pinos y ramas de gran tamaño han caído durante la mañana del domingo en el Parc Bosc (zona cercana a la cafetería), en la Pineda de la subida al Castell y en la zona deportiva municipal.

Noticias relacionadas

El Parc Bosc y la Pineda del Castell permanecen cerrados al público por el riesgo de caída de árboles mientras continúe la alerta por fuerte viento.