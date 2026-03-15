TARRAGONA
Reabierta la AP-7 en l'Ametlla de Mar tras estar cortada por un accidente
La vía se ha cortado en sentido sur a causa de un accidente sobre las 12 horas de este domingo
EP
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El Servei Català de Trànsit ha señalado que se ha reabierto la circulación en la AP-7 en l'Ametlla de Mar (Tarragona) tras estar cortada durante una media hora por un accidente entre un camión y un turismo, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este domingo.
Sobre las 12.30 horas, solo estaba ocupado el arcén y había unos dos kilómetros de retenciones en la zona.
La AP-7 se ha cortado en sentido sur a la altura de l'Ametlla de Mar (Tarragona) a causa de un accidente sobre las 12 horas de este domingo.
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