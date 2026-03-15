El PSC pide a sus líderes municipales salir "al cuerpo a cuerpo" en la calle para frenar a la extrema derecha en las elecciones de 2027

Mientras el PSC negocia con ERC para intentar atar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, el partido ya tiene la mirada puesta en la próxima gran cita electoral en Catalunya: las elecciones municipales de 2027. A poco más de un año de esos comicios, la dirección socialista hace tiempo que ha empezado a movilizar a sus cuadros territoriales ante un escenario que, según auguran las encuestas, estará marcado por el crecimiento de la extrema derecha, tanto de Vox como de Aliança Catalana, lo que podría poner en peligro el liderazgo socialista, que domina el mapa municipal catalán.

Con ese horizonte, la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha lanzado un mensaje claro a los dirigentes municipales del partido para que salgan a la calle a confrontar directamente con ese discurso con el "cuerpo a cuerpo". Durante la XXV Escola d'Hivern que los socialistas han celebrado este fin de semana en Tarragona, Moret ha pedido a alcaldes, concejales y cargos locales reforzar el contacto directo con la ciudadanía para defender el proyecto del partido y combatir lo que considera "falsedades" de la extrema derecha. "Tenemos que ir al cuerpo a cuerpo: pisar la calle, ir a entidades, clubes, escuelas, casales de gente mayor o a las puertas de los polideportivos", ha exigido la dirigente socialista.

"Debemos explicar nuestros valores y nuestras propuestas. Están en riesgo muchos derechos", ha seguido la también alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. Los socialistas, como el resto de partidos, son conscientes de la dificultad de competir en las urnas con fuerzas que dominan el relato en las redes sociales y que encuentran una notable acogida entre los jóvenes. Sin embargo, en la dirección del PSC creen que la estrategia pasa por reforzar el contacto directo con los vecinos y vecinas, escuchar sus demandas y explicar sus propuestas sobre cuestiones como la inmigración, la vivienda, la sanidad o la fiscalidad.

Ese trabajo también deberá reforzarse en las redes sociales, un ámbito en el que el partido ya está trabajando, según ha explicado Moret, aunque ha insistido en que la prioridad debe seguir siendo "pisar territorio". En cualquier caso, la consigna es clara, sea en el espacio que sea hay que explicar el proyecto socialista y construir "puentes de confianza" con el electorado para evitar que "el miedo y la desesperanza" condicionen el voto. "Desde ahí se toman decisiones temerarias", ha advertido la también portavoz del PSC.

La viceprimera secretaria del PSC ha apelado así a alcaldes, concejales y cuadros territoriales para preparar unas elecciones municipales que considera clave. "Somos el dique de contención más importante frente a la ultraderecha en Catalunya, en España y en el mundo. Nos enfrentamos a posicionamientos que niegan derechos y libertades y no nos podemos permitir esta ofensiva en casa", ha afirmado. En ese sentido, ha defendido que el "buen trabajo" del PSC al frente de la Generalitat puede convertirse en una carta de presentación para reforzar su proyecto político en las ciudades.

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"Debemos parar a la ultraderecha en todas las ciudades, pero también llegar a más", ha proclamado. De lo contrario, ha advertido, el futuro de las instituciones podría verse comprometido si se cumplen los pronósticos demoscópicos. "Cuando la ultraderecha ocupa gobiernos se desarticulan políticas públicas y se niega la violencia machista. Ya lo hemos visto", ha señalado. La dirigente socialista también ha acusado a la "derecha de ejercer de ultraderecha", en referencia al PP, y ha lamentado que, mientras se cuestionan estas políticas, "siguen muriendo mujeres".