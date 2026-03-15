El PP exige la comparecencia de Montero, Robles y Hereu en la Eurocámara por la "falta de transparencia" en el gasto en Defensa

El PP ha solicitado la comparecencia en el Parlamento Europeo de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para que den explicaciones sobre la planificación del gasto en seguridad y defensa prevista para 2025 y 2026. La intención es que rindan cuentas en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

La petición, registrada este domingo por los populares, llega en un contexto marcado por el aumento de las inversiones militares, en un contexto de guerra en Irán, y por las críticas del principal partido de la oposición a la gestión del Gobierno en esta materia. El PP sostiene que el Ejecutivo está realizando nuevos compromisos de gasto pese a seguir funcionando con los Presupuestos prorrogados desde 2023 y sin haber presentado unas nuevas cuentas.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de "falta de transparencia" en la gestión de estas inversiones en un comunicado que el partido ha difundido este domingo. Entre las decisiones que cuestiona figura la aprobación reciente de una transferencia de 1.339 millones de euros vinculada a programas de defensa o el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' en el marco de la crisis derivada de la guerra en Irán, medidas que, según el PP, se han adoptado sin un debate previo. "Se ha hecho sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso", denuncia Gamarra.

Los populares quieren que los ministros detallen cómo se está ejecutando el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el programa con el que el Ejecutivo pretende reforzar las capacidades militares y el tejido industrial ligado a este sector. En particular, reclaman información sobre los contratos adjudicados, los mecanismos de financiación utilizados y las empresas que participan en los proyectos.

Según el PP, el Gobierno ha comprometido ya cerca de 34.000 millones de euros en programas relacionados con la seguridad y la defensa durante 2025, y considera necesario aclarar los criterios seguidos para adjudicar estos proyectos y garantizar que las empresas seleccionadas tienen capacidad real para desarrollarlos.

Noticias relacionadas

El Gobierno, sin embargo, considera que las modificaciones presupuestarias aprobadas se ajustan a los mecanismos previstos en la legislación - créditos y el Fondo de Contingencia- y permiten adaptar unas cuentas prorrogadas a nuevas necesidades sin necesidad de aprobar de inmediato unos nuevos presupuestos. Además, defienden que el incremento de las inversiones responde a la necesidad de reforzar la seguridad europea en un contexto internacional cada vez más inestable y a los compromisos adquiridos por España con sus aliados.