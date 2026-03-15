El diputado murciano del PP Jesús Cano: "Es vergonzoso que Sánchez se ensañe otra vez con el campo al denegar el uso 'excepcional' del Movento para luchar contra la plaga del pulgón"

Las plagas de pulgón que siguen causando daños en el cultivo de la Región de Murcia vuelve a dar que hablar. Ya son más de 6.000 las hectáreas afectadas.El diputado del Partido Popular de la Región de Murcia Jesús Cano ha reprochado la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del uso "excepcional" del Movento, para luchar contra las plagas del pulgón y del trips

Cano ha denunciado que la respuesta de no autorizar ese producto dada ayer por parte del Ministerio a la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de la Región de Murcia, es una "vergüenza". Es indecente que el Gobierno de Sánchez se ensañe de nuevo con el campo, esta vez denegando el uso "excepcional" del producto que podría acabar con las plagas que afectan ya a más de 6.000 hectáreas en toda la Región".

"Ya está bien de atacar al sector agrícola. Exigimos igualdad de condiciones, ya que otros países de la zona sur de la Unión Europea sí pueden usar este producto. Pero es que, además, lo más grave es que cultivos producidos en esos países están siendo consumidos en nuestro país", ha explicado el diputado regional

Cree que hay que ser exigente y luchar a favor del campo. Por eso "exigimos también al delegado de Sánchez en la Región que actúe de manera urgente y defienda los derechos de los trabajadores del campo, tal y como se comprometió con ellos hace ya más de una semana". Y se ha preguntado que "si la aplicación excepcional del Movento ya ha demostrado su eficacia en otros países como Francia, Italia, Portugal, Grecia, Alemania o Eslovenia, ¿por qué en España se nos deniega?"

Está situación está provocando ya importantes pérdidas económicas y está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas. En este sentido, el diputado del PP ha recordado que la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional aprobó recientemente por unanimidad una moción del Partido Popular para exigir al Gobierno central que aplique estrictamente el principio de reconocimiento mutuo y permita el uso de productos fitosanitarios autorizados en otros países de la Unión Europea.

"No se puede comprender"

"Es imposible comprender cómo se impide utilizar productos que sí están autorizados en otros países de la Unión Europea y, sin embargo, sí se permite el consumo de productos que han sido tratados con esos mismos fitosanitarios fuera de España", ha criticado.

Cano ha advertido de que esta situación genera un "claro agravio comparativo" para los agricultores españoles, que ven cómo disponen de menos herramientas para combatir plagas y enfermedades mientras deben competir en el mercado europeo con productores que sí pueden usarlas.

"Se está provocando una pérdida de competitividad, mayores costes de producción y un serio riesgo para miles de puestos de trabajo en un sector estratégico para nuestra región, cuyos agricultores están ya al borde de la quiebra", ha subrayado.

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Por ello, ha Cano reclamado al delegado del Gobierno que actúe con urgencia y defienda los intereses del sector agrícola regional. "Le exigimos que defienda los derechos de nuestros agricultores para que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de los productores europeos", ha concluido.