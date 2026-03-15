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Guerra en Oriente Medio

Defensa cambia de emplazamiento a los militares españoles enviados a Irak para ponerlos a salvo

Miembros del grupo de Operaciones Especiales enviado por España a Irak se desplazan en las cercanías de Bagdad

Miembros del grupo de Operaciones Especiales enviado por España a Irak se desplazan en las cercanías de Bagdad / EMAD

Juan José Fernández

Juan José Fernández

Madrid
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El Ministerio de Defensa ha decidido cambiar la ubicación de los efectivos enviados por España a Irak para apoyo de las autoridades nacionales de ese país, ante "el actual deterioro de la situación de seguridad" en la zona.

Se trata, según una nota emitida por ese departamento del Gobierno este domingo, de una reubicación temporal de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido a "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados".

Tras los que Defensa califica de "redespliegue", todos los militares españoles se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad", según la nota informativa del Ministerio. que, por los mismos motivos de seguridad, no precisa el nuevo emplazamiento de las tropas españolas.

El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra Estado Islámico, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, según el Ministerio.

La misión de los militares españoles asignados al SOTG es la de apoyo al Servicio de Contraterrorismo CTS iraquí, tanto en planeamiento como en el desarrollo de operaciones. La finalidad del despliegue es reducir la capacidad operativa del Estado Islámico y abortar sus intentos de reorganización en aquel país.

Militares españoles de la Unidad de Helicópteros, en Irak durante la operación Inherent Resolve

Militares españoles de la Unidad de Helicópteros, en Irak durante la operación Inherent Resolve / ET

Defensa ha aprovechado el comunicado para insistir en que "el compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanece inalterable", aunque "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas".

La coalición a la que hace referencia Defensa en su comunicado es la de la Operación Inherent Resolve, que desde 2014 lleva a cabo la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, liderada por Estados Unidos. En esa operación están encuadrados los militares de Operaciones Especiales, que en su día recibieron apoyo para el montaje de su base de una "Task Force" de helicópteros españoles denominada allí "Toros Negros" y con emplazamiento habitual en Bagdad.

Noticias relacionadas y más

España participa además en Irak en la Unidad de Force Protection y el Elemento de Apoyo Nacional, ambos grupos organizados por la OTAN en la misión NMI (siglas en inglés), y a petición de las autoridades iraquís. La NMI tiene el objetivo de ayudar a las fuerzas de defensa iraquís y a sus centros de formación de militares para el refuerzo de sus capacidades defensivas.

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