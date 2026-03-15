¿Qué pasa en el CGPJ con las  diligencias sobre el juez Peinado?

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propondrá nuevamente archivar las diligencias informativas sobre dos diligencias informativas abiertas al juez Juan Carlos Peinado. Sin embargo, dicha propuesta de archivo no está en el orden del día de la Comisión Permanente del CGPJ, prevista para este martes, día 17 de marzo.

La primera se refiere a una denuncia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre una posible falta de desconsideración grave (artículo 418, Ley Orgánica del Poder Judicial) en el tratamiento que le dispensó el juez durante la declaración que prestó en calidad de testigo en el caso de Begoña Gómez, el 16 de abril de 2025, en el Palacio de la Moncloa.

La segunda trata de una denuncia del partido Mas Madrid sobre una posible negligencia o dejación de deberes por no prorrogar dentro del plazo legalmente requerido la investigación contra un alto cargo de la Alcaldía de Madrid. Al no cumplir la normativa de renovar cada seis meses las actuaciones, el caso tuvo que ser archivado sin haberse realizado las diligencias pendientes. El caso se abrió en 2023 a raíz de una denuncia del partido Podemos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por supuestamente adjudicar a dedo y con sobreprecio un contrato al digital OkDiario para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. Sería una falta muy grave del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuentes del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia señalan que había un principio de acuerdo en el que se situaban los vocales progresistas de la Comisión Permanente para que se rechazara el archivo de las diligencias sobre Bolaños que propone el promotor Ricardo Conde, pero nunca se adoptó dicho acuerdo formal.

"Hace diez meses que Bolaños presentó denuncia de 19 irregularidades, dieciocho más aparte de tratamiento desconsiderado y despectivo, entre ellas la filtración de información a medios de comunicación que solo podían provenir del juez. Porque él firmó una resolución un día a las cuatro de la tarde y a las cinco ya las estaba dando uno de sus medios afines. Siempre a los mismos medios. Es decir que el caso Bolaños va adormir el juicio de los justos", señalan esas fuentes.

Con ocasión de las diligencias informativas sobre declaraciones de los jueces Eloy Velasco (en relación con Irene Montero )y Manuel Ruiz de Lara (acusó a Pedro Sánchez de golpismo y llamó a su esposa Barbigoña), la Comisión Permanente se dividió en una votación de cuatro conservadores contra cuatro progresistas. Perelló ejerció, en su condición de presidenta, el voto de calidad, se rechazó el archivo propuesto por Conde y el asunto se cursó a la Comisión Disciplinaria. Pero en dicha comisión, la mayoría conservadora, por 4 a 3, consiguió el archivo.

El futuro

Esa experiencia parece ahora determinar la conducta de Perelló, tendente a no reeditar una situación ya conocida. Pero, sobre todo, se trata del juez que instruye desde abril de 2024 la causa de la esposa del presidente del Gobierno. La instrucción debería terminar antes del 16 de abril próximo. O prorrogarse, una vez más, por un periodo de seis meses, lo que coincidiría prácticamente con su jubilación. El juez cumple 72 años el 27 de septiembre y agota su servicio activo.

Según las fuentes consultadas, el ministro Bolaños ha mantenido conversaciones con Perelló sobre su denuncia. Su punto de vista es que la condición de unanimidad para acordar o rechazar la apertura de un expediente no está en ninguna norma y por tanto se debe someter a votación. Fuentes del Poder Judicial señalan que Perelló prefiere "dar largas" al asunto porque a diferencia de Velasco y Ruiz de Lara, se trata de Peinao, es decir, un juez que está en la cresta de la ola.

Esas fuentes señalan que el sector progresista le envió unas notas a Perelló sobre el carácter grave de la falta de Peinado. "Isabel barajó la posibilidad de que fuera una falta leve (desconsideración)y se enviase el asunto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a quien corresponde este tipo de faltas. Se le explicó que era falta grave de desconsideración y que debía pasar a la Comisión Disciplinaria", señalaron a este periódico.

¿Se ha puesto en contacto Conde, promotor, con el juez Peinado durante las indagaciones? "No hay previsión de que venga Peinado a declarar. Para ello se requiere que la Comisión Pemanente otorgue el permiso y la licencia al juez para venir a declarar. Y no se ha dado ese paso", señaló la fuente.

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Con todo, las nuevas diligencias informativas abiertas por posible filtración en el caso Begoña Gómez -no de un documento, sino de la intención del juez de pedir por providencia los pasaportes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez- hacen que tanto el caso Bolaños como el de Ayuntamiento de Madrid no clausuran la investigación disciplinaria.