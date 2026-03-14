Illa da por hecha la continuidad de su Govern pese a no tener cerrado el acuerdo de presupuestos y pide "tiempo y paciencia"

"Tiempo y paciencia [...] reflexionar para actuar y actuar para transformar". Este es el mensaje que Salvador Illa ha trasladado a su partido para avanzar en Catalunya desde todas las instituciones. Lo ha hecho durante su discurso inaugural de la XXV Escola d’Hivern, unas jornadas que el PSC celebra este fin de semana en Tarragona.

Illa ha intervenido en calidad de secretario general de la formación -cargo que ostenta desde finales de 2021-, pero también con el peso institucional de ser president de la Generalitat. "Las grandes transformaciones no pasan en un día, se ven a lo largo del tiempo", ha afirmado ante la plana mayor del PSC, con alcaldes y consellers presentes, así como el expresident José Montilla, el Ministro Jordi Hereu o el líder de UGT, Pepe Álvarez.

El jefe del Govern ha sacado pecho durante su intervención de la acción de su Executiu en este primer año y medio al frente de la Generalitat y ha asegurado que, "paso a paso", seguirá cumpliendo su hoja de ruta. "Hemos desencallado la ampliación del aeropuerto, han vuelto empresas [que se fueron durante el 'procés'] y hemos recuperado el eje transversal ferroviario; hemos hecho cosas y las haremos todas", ha afirmado Illa, dando así por hecha la continuidad de su Govern en un momento en que negocia con ERC su 'sí' a los presupuestos a contrarreloj. Sus votos son necesarios para que superen el primer trámite parlamentario el próximo viernes.

En el Palau de la Generalitat dan por hecho que el acuerdo llegará a tiempo para salvar esa primera votación. Aun así, en las últimas semanas había resonado la posibilidad de convocar elecciones si las cuentas no salían adelante, una hipótesis que Illa ha esquivado al reivindicar que su formación tiene "un proyecto para Catalunya" tanto a corto como a largo plazo. "Catalunya volverá a liderar España y volverá a hacerlo excelentemente; tiempo y paciencia", ha añadido.

Consciente de que los republicanos exigen garantías para que Catalunya pueda recaudar el IRPF en el nuevo sistema de financiación pactado hace meses, Illa ha lanzado también un mensaje velado a los de Oriol Junqueras, sin mencionar en ningún momento explícitamente el tema de las cuentas públicas: "No pensamos en 2026 ni en 2017, ni estamos encallados con las elecciones de no sé cuándo", ha deslizado. Se trata de una referencia al ciclo electoral autonómico de este año y, especialmente, a los comicios en Andalucía, donde la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, especialmente crítica con el tema del IRPF, será candidata.

Lejos de avivar las diferencias que puedan existir entre socialistas y ERC, Illa ha lanzado un mensaje de unidad a todas las formaciones políticas que "respetan las instituciones", entre las que, a su juicio, no se encuentran ni Vox ni Aliança Catalana. "La división política hoy está entre aquellos que respetamos y creemos en las instituciones y aquellos que están en contra, las menosprecian y les faltan al respeto", ha apostillado el president. Y, como ejemplo de su hipótesis, ha situado el plantón de las dos formaciones de extrema derecha a la reunión que convocó el Govern el día anterior para hablar de medidas con las que hacer frente a la guerra en Irán.

Precisamente sobre la situación internacional ha hablado extensamente Illa, con un mensaje de inequívoco respaldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder internacional más crítico con la acción de Estados Unidos e Israel al atacar Irán, pero también para condenar el régimen teocrático que allí gobierna. "Los valores de nuestro proyecto político tienen una expresión: 'no a la guerra y sí a la paz'", ha reivindicado, siguiendo la estela de Sánchez, que rescató el lema -nacido durante la guerra de Irak- y que ha convertido en su máxima política estos últimos días.

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Illa ha cerrado filas con el presidente del Gobierno ante su negativa a apoyar a Donald Trump con su ofensiva. "Cuando se tienen claros los valores y las convicciones, no se tiene miedo a quedarse solo defendiendo ciertas posturas o a ser el primero en hacerlo; uno no valora su posición política por la cantidad de quienes la defienden, sino por sus convicciones. Este es Pedro Sánchez con su 'no a la guerra'", ha espetado el jefe del Govern.