El Govern retrasa a finales de 2029 la inauguración del TramCamp de Tarragona entre Cambrils y Vila-seca

La primera fase del tranvía del Camp de Tarragona, que conectará Cambrils, Salou y Vila-seca, estará terminada a finales de 2029, según ha dado a conocer este sábado el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una visita a las obras que se están ejecutando en Vila-seca. El proyecto, conocido como TramCamp, pretende transformar la movilidad de la zona y convertirse en el eje del transporte público en la segunda área metropolitana de Catalunya. "Es una transformación tan importante que no se puede hacer en un día", ha declarado Illa, tras pedir "paciencia" en unos años que estarán marcados por las obras y consciente de que el calendario que hasta ahora manejaba el Govern era tener lista esta primera fase durante el primer trimestre de 2028.

Illa ha visitado los trabajos del puente de 112 metros que permitirá a los tranvías cruzar la autovía A-7, una de las infraestructuras clave del trazado. El president ha asegurado que el nuevo sistema de transporte "transformará completamente" la movilidad del Camp de Tarragona y ha subrayado que se trata de una apuesta estratégica del Govern por el territorio y también en favor de la sostenibilidad. "Nos importa mucho que esto vaya bien, tienen todo nuestro apoyo y haremos las inversiones que sean necesarias para conectar esta área", ha prometido Illa .

Salvador Illa visita la primera fase de las obras del TramCamp de Tarragona. / Jordi Bedmar

La previsión actual retrasa el calendario inicial del proyecto, que situaba el inicio del servicio en el primer trimestre de 2028. Según el Govern, las obras principales de esta primera fase empezarán antes del verano y tendrán una duración aproximada de 25 meses. El proyecto contempla en esta primera etapa 14 kilómetros de recorrido entre Cambrils Nord y Vila-seca Estació, con 14 estaciones, tres de ellas con intercambiadores. Hasta ahora, la Generalitat calcula que la inversión movilizada asciende a 224 millones de euros.

"Un paso relevante"

Esta misma semana se han adjudicado las obras del tramo principal, que incluyen la construcción de la plataforma del tranvía, la superestructura, la urbanización del entorno y los sistemas ferroviarios. El contrato se ha adjudicado por más de 112 millones de euros y supone la parte más relevante del proyecto tanto por volumen de obra como por presupuesto. "Se ha dado un paso muy relevante en la ejecución de las obras", ha celebrado Illa, tras blindar, de nuevo, su apoyo a cuantas más inversiones sean necesarias para que este eje ferroviario sea una realidad.

A estas actuaciones se suman otros trabajos ya en marcha, como las intervenciones en el antiguo corredor ferroviario y la construcción de estructuras y desvíos de servicios, entre ellas el puente sobre la A-7, con una inversión de 15,8 millones de euros. En paralelo, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) está tramitando la construcción del centro operativo del tranvía en Vila-seca, donde se ubicarán talleres y cocheras. El equipamiento contará con una inversión de 24,7 millones de euros y está previsto que las obras comiencen este verano.

Salvador Illa visita la primera fase de las obras del TramCamp de Tarragona. / Jordi Bedmar

El proyecto también incluye actuaciones urbanísticas en los municipios por los que pasará el tranvía. Los ayuntamientos de Cambrils, Salou y Vila-seca ejecutarán obras de integración urbana y habilitarán ejes para peatones y bicicletas, financiados por la Generalitat con unos 26,5 millones de euros. "Nos creemos el cambio climático y haremos todo lo que esté a nuestro alcance por la sostenibilidad", ha añadido el president.

La segunda fase llegará a Reus y Tarragona

Mientras avanza la primera fase, la Generalitat trabaja ya en la planificación de la segunda etapa del TramCamp, que ampliará la red con la conexión con Reus y Tarragona y el acceso al aeropuerto de Reus. El proyecto completo prevé una red de más de 40 kilómetros y cerca de medio centenar de estaciones, con servicios urbanos e interurbanos. Según los cálculos del Govern, el tranvía podría alcanzar 9,5 millones de usuarios al año.

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Durante la visita, Illa ha defendido que el proyecto responde a la voluntad de reforzar la movilidad sostenible y mejorar las conexiones del Camp de Tarragona, una zona que ha definido como "clave" para el desarrollo económico y turístico de Catalunya. El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha valorado la llegada del tranvía, aunque ha reclamado que, mientras se desarrollan las nuevas infraestructuras, también se garantice el buen funcionamiento del transporte público existente.