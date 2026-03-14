La Generalitat gana uno de los premios de diseño más importantes del mundo por su simplificación digital

La innovación digital de la Generalitat de Catalunya sigue acumulando premios. El Govern ha sido galardonado esta semana con el iF Design Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo en el campo del diseño. Y lo ha hecho gracias al programa de simplificación de los trámites con la administración pública, una reforma acelerada tras la llegada al poder de Salvador Illa.

Los iF Design Award son unos premios internacionales que desde 1953 reconocen el mejor diseño de productos y servicios. La agilización administrativa adoptada por la Generalitat ha sido premiada como la mejor de 2025 a nivel mundial, un hito que consolida esa apuesta del Executiu.

Con el programa Catgirem, el Govern ha impulsado hasta 170 rediseños de trámites con la administración pública de todos los departamentos. Esos cambios han permitido digitalizar trámites tan variopintos como la inscripción a cursos de catalán, la solicitud del carnet de familia numerosa o monoparental o la petición de ayudas para el despliegue de placas solares.

La iniciativa concluye el próximo junio. Sin embargo, la buena acogida de esos cambios hace que el Govern se plantee una renovación para proseguir con la modernización de los servicios públicos. "La Generalitat tiene más de 2.000 trámites y solo podemos abordarlos de forma iterativa con herramientas tecnológicas", explica Albert Tort, Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, en una videollamada con EL PERIÓDICO. "El premio valida nuestra metodología para rediseñar los trámites y proyecta nuestro trabajo para inspirar a otras administraciones públicas".

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Cuatro premios

Con este iF Design Award ya son tres los premios que la Generalitat ha recibido por su innovación digital. Los otros dos fueron otorgados el pasado febrero en el marco del XVI Congreso CNIS, que reconoció el servicio catalán de videoatención al público con el Premio Cuidar desde lo Público y el perfil que unifica los trámites de los ciudadanos con el Premio Servicios Públicos que Conectan. Además, según ha podido saber este diario, el próximo 17 de marzo la administración catalana también será reconocida por su transparencia en la adopción de procesos de IA.