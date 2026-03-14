Junqueras pide apoyo a partidos, empresarios y agentes sociales para garantizar que Catalunya recaude el IRPF: "No nos dejéis solos"

ERC ha celebrado este sábado 95 años de historia de un partido de tradición democrática que ha vivido lo mejor y lo peor de este último siglo en Catalunya. En la Estació del Nord de Barcelona, a pocos metros del Arc de Triomf y a escasa distancia del Parlament, su actual presidente, Oriol Junqueras, ha pronunciado un discurso apelando a la memoria de las siglas, presentes ya en la primera sesión de ese hemiciclo, rememorando los "difíciles episodios" que han atravesado ERC y la sociedad catalana y exigiendo a los presentes que no dejen espacio para la "desesperanza". "Cualquier tiempo pasado fue más difícil que el actual", ha espetado desde un escenario ante centenares de militantes.

Los republicanos se encuentran estos días en un pulso con el Govern para desencallar los presupuestos de la Generalitat. ERC exige garantías para que Catalunya pueda recaudar el IRPF y el PSC sostiene que esta cuestión ya está asegurada en acuerdos pasados y que, por tanto, ya han cumplido. "No queremos correr el riesgo de que se nos escape de las manos", ha declarado Junqueras en su discurso, para justificar la necesidad de que los socialistas hagan un gesto que blinde este compromiso. También en este punto ha pedido ayuda a los agentes sociales y económicos del país, así como al resto de partidos democráticos, para que presionen en favor de lograr el IPRF. "Es para mejorar la vida de todos los catalanes", ha apuntado.

Fiesta de los 95 años de ERC. / ERC

"No decimos nada nuevo y, a menudo, está bien no decir nada nuevo si eso que decimos es lo mejor que podemos decir", ha añadido.El mensaje de fondo, aunque algo rocambolesco en su formulación, es claro: ERC no se ha movido ni un ápice en su condición para dar sus votos a las cuentas públicas, pero tampoco ha detallado cuál es la maniobra concreta que esperan para dar por bueno el compromiso del PSC. Cualquier habilitación de la Generalitat para que recaude el IRPF debe pasar por modificar varias leyes en el Congreso, algo para lo que se necesita la mayoría que hizo presidente a Pedro Sánchez y que, a su vez, resulta materialmente imposible con el calendario actual. La primera prueba de fuego de los presupuestos será el viernes que viene. Ese día el Parlament votará las enmiendas a la totalidad presentadas por varios partidos -también Esquerra- y, en caso de que no haya un acuerdo previo, los votos de ERC servirán para tumbar la propuesta.

Quedan seis días para que el Govern logre atraer a los republicanos y sortear esta primera votación, ganando tiempo hasta la tramitación final, prevista -si se supera el primer trámite- para finales de abril. La negociación avanza a contrarreloj, pero Junqueras ha transmitido a sus militantes calma y firmeza: "Estamos acostumbrados a gestionar presiones de todo tipo; si la prisión no me ha rendido, tampoco me rendirá ninguna presión", ha afirmado el dirigente republicano, encarcelado más de tres años por su papel en el referéndum del 1 de octubre, episodio por el que sigue inhabilitado y que le impide presentarse a unas elecciones.

Estamos acostumbrados a gestionar presiones de todo tipo; si la prisión no me ha rendido, tampoco me rendirá ninguna presión Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Su argumento es que ERC debe actuar con responsabilidad en un momento que considera decisivo para Catalunya, dada la dependencia de Salvador Illa de sus socios de investidura -también los Comuns-. "Queremos presupuestos, pero también queremos la recaudación del IRPF porque es importante [...] sabemos que es difícil porque muy a menudo no nos acompañan tanto como querríamos, pero el país lo necesita", ha señalado Junqueras. Tras esta afirmación, el presidente de ERC ha hecho un llamamiento a "agentes sociales y económicos" y a los "partidos de tradición democrática" para que ayuden a su partido a arrancar la garantía del IRPF. "Nos jugamos mucho, no nos dejéis solos".

"Es legítimo que les pidamos ayuda. ¿Por qué deberían dejarnos solos en la defensa de estas cuestiones si siempre que nos han necesitado hemos estado a su lado?", se ha preguntado Junqueras. Los republicanos consideran que en estos días clave de negociación patronales, sindicatos, organizaciones e incluso otros partidos políticos deberían presionar a Illa para que selle su compromiso, ya que, a su juicio, un nuevo modelo de financiación sería beneficioso para todos. "Todo lo que proponemos es legítimo y queremos que nos acompañen y que luchen con nosotros", ha insistido. En caso contrario, ha zanjado, lo harán solos. "Si nos dejan solos, seguiremos luchando por nuestro país y, si hace falta, iremos a prisión, como hemos ido muchas otras veces".

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Oriol Junqueras y Elisenda Alamany. / ERC

Antes de Junqueras ha tomado la palabra Elisenda Alamany, secretaria general del partido y candidata a la alcaldía de Barcelona, quien ha pedido, en la misma línea, "rebelarse" ante el escenario actual y no caer en el conformismo. "El coste de la dependencia del Estado tiene un precio muy alto para los catalanes que no nos podemos permitir. No podemos ceder a una financiación injusta ni al expolio fiscal", ha clamado.