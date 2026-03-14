Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Castilla y León celebra este domingo sus 12ª elecciones autonómicas, que son también los terceros comicios autonómicos en menos de tres meses, tras los de Extremadura y Aragón. El presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido agotar la legislatura pese a las dificultades que ha encontrado desde que, a mitad de mandato, Vox decidió romper la coalición de gobierno y dejar al PP en minoría parlamentaria, hasta el punto de que no pudo aprobar presupuestos ni en 2025 ni en 2026. Y precisamente, la carrera hacia las urnas estará marcada por el pulso que mantiene populares y ultras en las negociaciones poselectorales en Aragón y Extremadura.

El PP afronta la convocatoria en busca de un resultado que le permita depender lo menos posible de Vox, cuyo candidato es el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. Con ese objetivo adelantó las elecciones en 2022, pero las urnas le dejaron en manos de la ultraderecha y fue el primer barón popular que integró a Vox en un Ejecutivo autonómico. Tras un traumático cambio de líder hace menos de un año, el cartel electoral del PSOE será Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007.

El promedio de las encuestas publicadas (durante los cinco días previos a los comicios no se pueden difundir sondeos) sitúan a Mañueco en cabeza con una ventaja de 5,1 puntos sobre el PSOE, pero pronostican también un buen resultado para Vox que complicaría una hipotética negociación posterior con el PP. En concreto, los populares obtendrían el 33,9% de los votos (una décima menos que hace una semana) y los socialistas se quedarían con el 28,8% de los sufragios (1,7 puntos menos que una semana atrás). Los ultras se sitúan ahora en el 19,6% de las papeletas, 2,1 puntos más que la semana pasada, y apuntan a un porcentaje de voto récord desde que eclosionaron en las urnas. La ventaja del PP sobre el PSOE ha aumentado un punto y medio en la última semana.

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Traducidas a escaños estas estimaciones de voto, el PP lograría ganar un procurador en las Cortes de Castilla y León y obtendría 32 escaños (ahora tiene 31), a 10 de la mayoría absoluta, fijada en los 42 procuradores. El PSOE perdería un asiento y se quedaría con 27 diputados (hoy tiene 28), mientras que Vox subiría de 13 a 16 parlamentarios, que serían claves para la gobernabilidad. Con todo, estos promedios reflejan importantes diferencias respecto a los resultados electorales de Extremadura y Aragón, pues populares y socialistas tienen mejores expectativas en detrimento de los ultras, que no crecerían con tanta fuerza porque ya subieron mucho en 2022.

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Las Cortes de Castilla y León tendrán esta próxima legislatura 82 procuradores, uno más que en la anterior, tras ganar un escaño por Segovia. El reparto de los diputados por circunscripciones es el siguiente: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, 7 por Palencia, 7 por Segovia, 7 por Zamora y 5 por Soria.