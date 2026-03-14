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GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait

La Dirección General de la Aviación Civil del país árabe ha informado de daños provocados por el impacto de "múltiples" drones, aunque no se han producido daños personales

Archivo - Aeropuerto Internacional de Kuwait (archivo)

Archivo - Aeropuerto Internacional de Kuwait (archivo) / Europa Press/Contacto - Archivo

EP

MADRID
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Las autoridades de Kuwait han informado este sábado de que varios drones han impactado en el Aeropuerto Internacional de Kuwait sin que haya hasta el momento información concreta sobre posibles daños.

La Dirección General de la Aviación Civil de Kuwait ha informado de daños provocados por el impacto de "múltiples" drones, aunque no se han producido daños personales.

Represalia

El incidente fue gestionado conforme al plan de emergencias del aeropuerto en vigor desde el inicio de los ataques iraníes de represalia en respuesta por los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero.

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Por otra parte, el Ministerio de Defensa kuwaití ha informado de que sus sistemas antiaéreos han detectado y derribado dos drones que estaban dirigidos contra la Base Aérea de Ahmad al Yaber. El resultado ha sido daños materiales en las inmediaciones de la base.

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