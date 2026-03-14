GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
La Dirección General de la Aviación Civil del país árabe ha informado de daños provocados por el impacto de "múltiples" drones, aunque no se han producido daños personales
EP
Las autoridades de Kuwait han informado este sábado de que varios drones han impactado en el Aeropuerto Internacional de Kuwait sin que haya hasta el momento información concreta sobre posibles daños.
La Dirección General de la Aviación Civil de Kuwait ha informado de daños provocados por el impacto de "múltiples" drones, aunque no se han producido daños personales.
Represalia
El incidente fue gestionado conforme al plan de emergencias del aeropuerto en vigor desde el inicio de los ataques iraníes de represalia en respuesta por los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa kuwaití ha informado de que sus sistemas antiaéreos han detectado y derribado dos drones que estaban dirigidos contra la Base Aérea de Ahmad al Yaber. El resultado ha sido daños materiales en las inmediaciones de la base.
- Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
- El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
- El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Sánchez esquiva su minoría parlamentaria: sin debate de la nación, dos únicas conferencias de presidentes y ausencia del Senado
- Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
- El Ejército compra por un millón de euros una nueva morgue móvil
- La Generalitat pagó 11,2 millones a 20 empresas de autobuses para suplir la falta de servicio de Rodalies