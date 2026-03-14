Operación de la Policía Nacional
Detenido un reclutador yihadista reincidente que captaba a chicas musulmanas
Ya estuvo en la cárcel por lo mismo. No hizo mella en él ningún proceso de desrradicalización. Salió y ha vuelto ha hacerlo. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han capturado en Melilla a un hombre que dirigía una red de reclutamiento de mujeres jóvenes y musulmanas. Su objetivo, según fuentes policiales, era radicalizar a las adeptas y enviarlas a diversas zonas de conflicto en las que opera el terrorismo islamista.
Las fuentes consultadas confirman que se trata de un hombre de 40 años, de nacionalidad española. Cumplió cinco años de prisión por el mismo delito de reclutamiento, enaltecimiento y radicalización, el acostumbrado moldeamiento de futuros terroristas.
En la operación, bajo dirección del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha colaborado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Intermediarias
No es frecuente que sea un hombre el que, en trato directo con mujeres, forme su propia parroquia de prosélitas antes de completar el proceso de radicalización integrista. Para esta labor, este yihadista reincidente -considerado muy peligroso por las fuentes consultadas- utilizaba la intermediación de otras mujeres, que se ganaban la confianza de las chicas.
El detenido, según ha contado la Policía este sábado, pescaba en un público formado por personas vulnerables de barrios pobres de Melilla. Su herramienta, una vez más en este tipo de casos, eran las redes sociales.
Una vez captadas, las mujeres llegaban a tener reuniones con este reclutador. En esas citas de grupo, el hombre les daba preceptos islámicos que cuadraran con las intenciones terroristas, las mismas que él mismo se imponía en un proceso continuado de autorradicalización.
El detenido tenía como referencia a las dos principales franquicias del terrorismo islamista, Al Qaeda y el Estado Islámico, según fuentes próximas a la investigación de este caso.
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