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Así es el cazaminas 'Tajo' de la Armada Española

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El cazaminas 'Tajo' de la Armada Española en una operación con la OTAN

El cazaminas 'Tajo' de la Armada Española en una operación con la OTAN / ARMADA ESPAÑOLA - Archivo

EP

MURCIA
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El cazaminas 'Tajo' tiene como puerto base el arsenal de Cartagena (Murcia) y está integrado en la agrupación permanente de medidas contra minas número 2 (SNMCMG-2) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"La participación del buque en este tipo de operaciones afianza el compromiso nacional a la Disuasión y Defensa compartida y contribuye a la unidad e interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN", según explican fuentes de la Armada en un comunicado.

El 'Tajo' navega por aguas del Mediterráneo donde efectúa operaciones de medidas contra minas para "garantizar la libertad en la navegación" cuando se le requiere y ha participado en ejercicios multinacionales con el fin de aumentar su disponibilidad y preparación.

Paralelamente, ha prestado apoyo asociado a la operación 'Sea Guardian', también de la OTAN, en la lucha contra el terrorismo, vigilando las rutas de tráfico mercante en el Mediterráneo Central y Oriental.

El 'Tajo', mandado por el capitán de Corbeta Gonzalo María Muñoz-Delgado Pérez, constituye la sexta unidad de los cazaminas clase 'Segura' de la Armada. Fue botado en 2004 y entregado a la Armada en 2005.

Su dotación está compuesta por 46 personas, que forman un equipo especializado en la detección, clasificación, destrucción y neutralización de minas marinas. Para ello, cuenta con un sonar de profundidad variable y dos vehículos submarinos como medios principales para ejecutar estas tareas.

Ha participado en múltiples operaciones y ejercicios nacionales e internacionales relacionados en el ámbito de la guerra de minas. Esta ha sido su séptima integración en la SNMCMG-2.

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Con la participación de esta unidad en una agrupación de la Alianza, "se demuestra que disponemos de una Armada moderna, tecnológicamente avanzada, motivada, bien adiestrada y con la voluntad de defender nuestros intereses cuando así se demande", han explicado desde la Armada.

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